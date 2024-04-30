تفاصيل إلقاء طالبة بنفسها من الطابق الخامس داخل أكاديمية تعليمية بالمنصورة

أقدمت طالبة في العقد الثاني من عمرها على محاولة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس داخل أكاديمية تعليمية في المنصورة، بمحافظة الدقهلية لمرورها بأزمة نفسية.

طالبة تقدم على الانتحار

وأصيبت طالبة بأكاديمية تعليمية بالمنصورة بإصابات خطيرة عقب قيامها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بالأكاديمية لمرورها بأزمة نفسية وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام طالبة بمحاولة الانتحار والقاء نفسها من الطابق الخامس داخل أكاديمية تعليمية بالمنصورة.

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نقل الفتاه وتفاصيل إصابتها

وانتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنها تدعى فبيولا. ب. م. ص ١٩ عاما ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في الحوض والعمود الفقرى والذراعين والقدمين عقب قيامها بمحاولة الانتحار وإلقاء نفسها من الطابق الخامس بالأكاديمية التي تدرس بها لمروها بأزمة نفسية.

وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رأي الدين في الانتحار

أوضحت دار الافتاء، أن إزهاق النَّفْس البشرية بهذه الكيفية فيه إقدامٌ على كبيرةٍ من أعظم الكبائر؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (النساء: 29). وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة»؛ وذلك لأنَّ حفظ النفس مقصد المقاصد العامة للشريعة التي جاء الإسلام لصيانتها؛ لذلك فقد حرَّم الإسلام الاعتداء على النفس البشرية بأي صورة من صور الاعتداء، سواء كان الاعتداء من الشخص على نفسه أم منه على غيره.

وأكدت أنه مع جُرْم هذه الفِعْلة وعِظَمها فإنه ينبغي تنَبُّه الأهل إلى التعامل مع هذا الأسلوب من الانتحار على أنه مَرَض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين؛ ولذا فيجب على كل أب وأم احتواء الأبناء ومراعاة مشاعرهم، وعدم الإيذاء النفسي التي قد يُودِي بما لا تحمد عُقْبَاه.

كبيرة من الكبائر

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.