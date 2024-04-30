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اقتصاد

مجلس الذهب: 1238 طنا إجمالي الطلب على المعدن النفيس في الربع الأول من 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنحو 3% في الربع الأول من 2024، مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة. 

إجمالي الطلب العالمي على الذهب

وأوضحت بيانات المجلس الصادرة اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الطلب العالمي على المعدن النفيس بلغ مستويات 1238 طنا في أول 3 أشهر من 2024.

الذهب، فيتو

أما باستبعاد التعاملات خارج البورصة، فتراجع الطلب بنحو 5% إلى 1102 طن في الربع الأول، مع تراجع استهلاك المجوهرات 2% إلى 479 طنًا.

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وأضافت البنوك المركزية حول العالم -التي أقبلت على شراء الذهب في 2022 و2023- 290 طنًا إلى احتياطاتها بزيادة 1% على أساس سنوي وبزيادة 69% عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية 

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، بنحو 3% إلى 312 طنًا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا. وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من سبعة أعوام.        

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وفيما يتعلق بالإمدادات، ارتفع إنتاج المناجم أربعة% إلى 893 طنا، وهو رقم قياسي لربع أول، وزادت إعادة التدوير 12% إلى 351 طنا لتسجل أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020.

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