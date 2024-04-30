تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف تداولات الأسبوع، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.02 % عند مستوى 25421 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.25% عند مستوى 31006 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% عند مستوى 11045 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% عند مستوى 5800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8295 نقطة.

تداولات جلسة الاثنين

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.764 تريليون جنيه، لتربح نحو 73 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.57 % عند مستوى 26011 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.45% عند مستوى 31720 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.57% عند مستوى 11197 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% عند مستوى 5862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% عند مستوى 8376 نقاط.

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تداولات بداية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.93 % عند مستوى 24639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.97% عند مستوى 30080 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.45% عند مستوى 10838 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.78% عند مستوى 5665 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% عند مستوى 8220 نقاط.

تداولات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو تريليون جنيه، لتخسر نحو 50 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.21% عند مستوى 25917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.99% عند مستوى 32521 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% عند مستوى 11102 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.49% عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% عند مستوى 8510 نقاط.

البورصة المصرية،