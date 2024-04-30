الثلاثاء 30 أبريل 2024
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تنصح الأهالي بالالتزام بمواعيد حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية

تطعيم شلل الأطفال،فيتو
تطعيم شلل الأطفال،فيتو

 كشفت هيئة الدواء المصرية عن جدول التطعيمات الأساسية في مصر، حيث توفر وزارة الصحة تطعيمات مجانية للمواليد بداية من عمر يوم وحتى عمر عامين.

مواعيد حصول الأطفال على جرعات التطعيم الأساسية 

 ونصحت هيئة الدواء المصرية بالمتابعة مع أقرب وحدة صحية لمواعيد حصول الأطفال على جرعات التطعيم الأساسية خلال الثمانية عشر شهرًا الأولى من العمر.​

 

وحذرت هيئة الدواء المصرية بمناسبة الأسبوع العالمي للتطعيمات من تفويت موعد تناول بعض التطعيمات قد يعرض الطفل للمخاطر، ويسمح بانتقال المرض من الطفل إلى الآخرين.​

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وقالت هيئة الدواء المصرية إنه بالنسبة لبعض الأطفال، مثل الذين يعالجون من السرطان؛ فإن أهم عوامل حمايتهم من الأمراض هي تحصين المحيطين بهم.​

 

استدراك جدول التطعيمات

 وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه إذا ما تم تفويت جرعة إحدى التطعيمات للطفل، يجب على الوالدين التحدث مع الطبيب بشأن كيفية تعويضها، واستدراك جدول التطعيمات.​

وأوضحت أن تفويت إحدى الجرعات لا يستلزم القيام ببدء سلسلة التطعيمات للطفل من جديد.​
 

استدراك جدول التطعيمات

 وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه إذا ما تم تفويت جرعة إحدى التطعيمات للطفل، يجب على الوالدين التحدث مع الطبيب بشأن كيفية تعويضها، واستدراك جدول التطعيمات.​

وأوضحت أن تفويت إحدى الجرعات لا يستلزم القيام ببدء سلسلة التطعيمات للطفل من جديد.​

 

جميع التطعيمات توفر بالمجان

 وقالت وزارة الصحة إنه يتوفر أيضا تطعيم الدرن خلال أول ٣ شهور من عمر الطفل وتطعيمات عند عمر شهرين وعند ٤ شهور و٦ شهور وعند عمر ٩ شهور وسنة وسنة ونصف.

وأكدت أن جميع التطعيمات توفر بالمجان.

من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم خلال الأسبوع العالمي للتوعية بأهمية التطعيمات.

وأشار إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

وأكد أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

وأشار عبد الغفار إلى أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدا أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

وتابع أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض موضحا أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الدراسات العلمية أثبتت أن المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية من المناعة الطبيعية التي تحدث نتيجة الإصابة بالمرض.

 

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من عدد من الأمراض بسبب نجاح حملات التطعيم فيها منها مرض شلل الأطفال في عام ٢٠٠٦.

 

ووجه نصائح للمواطنين بأن اللقاحات مهمة وآمنة وضرورية وتحمي من الأمراض 

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