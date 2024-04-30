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إجراء التصفية النهائية لمسابقة الأزهري الصغير بكفر الشيخ

مسابقة الأزهري الصغير،فيتو
مسابقة الأزهري الصغير،فيتو

أجرت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، تصفيات مسابقة الأزهري الصغير على مستوى روضات المنطقة للعام الدراسي 2023 /2024م، وذلك بقاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور ياسر الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، واللذان بدورهما حرصا على متابعة مدى انتظام سير العمل باختبارات المسابقة من بداية انطلاقها.

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وخلال تفقده لسير العمل بتصفيات المسابقة وجه رئيس المنطقة بضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى رئيس المنطقة الأزهرية على هدوء واستقرار العمل بالاختبارات المنعقده، مشيدًا بالمستوى العالي الذي ظهر عليه المتسابقون الصغار، ومشيرًا أن المسابقة تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر.

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  • تفاصيل مسابقة الأزهري الصغير

وتعد مسابقة «الأزهري الصغير» مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، برئاسة الأستاذة شيرين حشيش، وتنفذ هذا العام بنظام التوثيق الالكتروني بالفيديو صوتًا وصورة، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والحرص على حقوق المتسابقين، ويعد ذلك بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، لاكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال ٤ مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية، هذا وسيتم تصعيد الأطفال الحاصلين على أكثر من 90% لحضور التصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.

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