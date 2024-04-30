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سياسة

خبير استراتيجي: نجاح المصالحة الفلسطينية مرهون بتخلي كل طرف عن مصالحه الخاصة

الدكتور احمد يوسف،فيتو
الدكتور احمد يوسف،فيتو

المصالحة الفلسطينية، قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى، أستاذ العلاقات الدولية إن إعلان الخارجية الصينية، أن  فتح وحماس اتفقتا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت أمر لا يدعو للتفاؤل كثيرا نتيجة التجارب السابقة للمصالحة والتى فشلت جميعها ومنها قمة القاهرة وقمة الجزائر التى تعد الإعلان رقم 11 وغيرها دون أن تصل لشيء وبالتالى المشكلة تكمن فى أنه لا يوجد استعداد حقيقي بين فتح وحماس للمصالحة رغم أن هذه الخطوة هى مفتاح النصر للقضية الفلسطينية. 

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الأعلام الفلسطينية أصبحت ترفع فى كل الجامعات الأمريكية

وأكد فى تصريح لـ فيتو: للأسف الشديد أزمة المصالحة الفلسطينية تكمن فى تغليب المصالح الفصائلية على المصالح الوطنية ورغم أن المقاومة فى قطاع غزة حققت إنجازات استراتيجية  باهرة بدليل أن الأعلام الفلسطينية أصبحت ترفع فى كل الجامعات الأمريكية وحدوث انقسامات داخل إسرائيل كل هذه الإنجازات ستكون مهددة ما لم تحدث مصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

مسئولية فتح وحماس 

وتابع الدكتور أحمد يوسف: كل الفصائل الفلسطينية مسئولة عن عدم التوحد والوصول للمصالحة لكن المسئولية الأساسية تقع على عاتق حماس وفتح باعتبارهما أكبر الفصائل الفلسطينية وبالتالى إنجاح المصالحة الفلسطينية يتطلب الوصول  لقواسم مشتركة وتخلى كل طرف عن مصالحه الخاصة من أجل المصلحة الوطنية العليا.

وأصدرت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا  تشير من خلاله إلى أن  فتح وحماس اتفقتا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت، وذلك حسبما أفادت شبكة “  العربية "  الإخبارية.

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