الثلاثاء 30 أبريل 2024
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غرفة شركات السياحة تناقش استعدادات بدء تفويج الحجاج للسعودية

جانب من مناقشة استعدادات
جانب من مناقشة استعدادات تفويج رحلات الحج

 اجتمعت لجنة السياحة الدينية بـ غرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج السياحي بمدينة مكة المكرمة مع شركة رحلات ومنافع المسؤولة عن تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة هذا الموسم.
 

استعدادات بدء موسم الحج

 وناقش الاجتماع الآليات التنفيذية الخاصة بالخدمات والمطلوب تفعيلها للتأكد من استعدادات الشركة السعودية لتقديم الخدمات وفقا لبنود التعاقد بينها وبين الغرفة، وضمان أعلى مستوى من الجودة وتوفير الراحة للحجاج في المشاعر المقدسة.

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كما ناقش الاجتماع موقع الأراضي المخصصة لحجاج شركات السياحة في المشاعر المقدسة هذا الموسم، والاطمئنان على كافة الخدمات ومنها المواقف الخاصة بسيارات حجاج السياحة لضمان وجود تلك المواقف قريبة من مخيمات الحجاج لضمان سهولة النفرة من عرفات، وبما يضمن راحة وسلامة الحجاج.

ضيق المساحات المخصصة للحجاج بمشعر منى

‏ تعد مشكلة ضيق المساحة المخصصة للحجاج والتي تواجه جميع حجاج العالم الإسلامي كل عام نظرا لمحدودية المساحة بالمشاعر المقدسة خاصة بمشعر منى لضيق المساحة المتوفرة، فقد ناقش الاجتماع كيفية حل تلك المشكلة مبكرا، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج لمحاولة زيادة المساحات المخصصة لحجاج السياحة.


وتطرق الاجتماع كذلك إلى التغذية، وتم مراجعة كافة البنود الخاصة بالتغذية في التعاقد، والاطمئنان على المعايير التي تم وضعها للاختيار على أساسها ما بين الشركات التي تقدم خدمات التغذية للحجاج في المشاعر المقدسة، ومن أهم تلك المعايير ما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج لمراقبة جودة التغذية حرصا على سلامة الحجاج.


‏كما تم مناقشة احتياجات الأمن والسلامة لجميع الحجاج بالمخيمات، وكذلك ضمان إحكام الرقابة على منافذ المخيمات لقصر دخول مخيمات الشركات على حجاج السياحة ومنع دخول الغرباء، وقد تم الاطمئنان على قيام شركة رحلات ومنافع بالتعاقد مع عدد من شركات الأمن لاحكام السيطرة على بوابات ومنافذ المخيمات وتنظيم الدخول من خلال بطاقة تعريف إلكترونية مؤمنة بعدة علامات مائية تحول دون تقليدها أو التحايل عليها.

 

تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

 كما تم مناقشة خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وتحركاتهم كذلك ما بين المشاعر المقدسة بعد أداء الركن الأعظم للحج، وقد تم الاتفاق على ضرورة وجود باركود تعريفي على أبواب أتوبيسات السياحة وكشوف بأسماء الحجاج بالأتوبيس ومنع صعود إلا من يحمل بطاقة التعريف الإلكترونية مع وجود اسمه بكشوف الأتوبيس وتنظيم دخول الباصات من خلال الباركود التعريفي، وأيضا لن يتم السماح بدخول أي أتوبيسات إلى مشعر عرفات لا يكون لديها تلك الاشتراطات، ويقوم المشرفون المختصون من قبل مراكز الخدمة الميدانية للتأكد من وجود البطاقة الالكترونية مع كل حاج قبل الصعود إلى الأتوبيسات، وستتم كافة هذه الإجراءات الرقابية من خلال عدة كمان أمنية طوال الطريق وعند مداخل مشعر عرفات.

 

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