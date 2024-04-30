وسط مطالب بقانون جديد، إسكان النواب توافق على موازنة هيئة التعاونيات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي على موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للعام المالي 24-25.

مناقشة الموازنة العامة لقطاع التعاونيات بلجنة الإسكان بالنواب

وبلغت تقديرات إجمالي موازنة الهيئة 3.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 2.6 مليار جنيه للعام المالي الجاري بزيادة بلغت نحو 930 مليون جنيه.

صافي أرباح قطاع التعاونيات الخاصة بالإسكان في الموازنة الجديدة

كما بلغت تقديرات صافي الربح عن العام المالي 24/25 نحو 86.2 مليون جنيه،مقابل 84.6 مليون جنيه خلال العام الجاري بزيادة بلغت نحو 1.6 مليون جنيه.

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وبلغت تقديرات بند الخدمات المشتراة زيادة بلغت 935.3 مليون جنيه بموازنة العام المقبل، مقابل 531.9 مليون جنيه اعتمادات بموازنة العام المالي الجاري.

مطالب هيئة التعاونيات بقانون جديد

واستعرض اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان، النجاحات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية وما تسعي استهدافه خلال الفترة المقبلة.

حل مشكلات قطاع التعاونيات

وأشار إلى أن أغلب الجمعيات كان لديها مشكلات، قائلا: وفي ظل القيادة السياسية اصبح لينا تجربة ناجحة في الإسكان التعاوني وبدأنا الدخول في السوق الأفريقي.

وتابع: واجهنا مشكلات الجمعيات التعاونية الخاصة بالمرافق وتم حلها سواء في القاهرة الجديدة أو بور سعيد، كما تم القضاء علي جميع المشكلات.

وطالب بإصدار قانون جديد للتعاونيات، نظرا لأن القانون الحالي منذ 42 سنة.

من جانبه قال الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: نأمل أن يكون هناك قانونا جديدا للتعاونيات البناء والإسكان، مشيرا إلى أنه من بين توصيات الحوار الوطني.

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