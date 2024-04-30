رأي يوسف زيدان في مظاهرات الجامعات الأمريكية المؤيدة لغزة وهكذا وصف المواجهة الإيرانية الإسرائيلية
تحدث الروائي الدكتور يوسف زيدان عن مظاهرات الجامعات الأمريكية المناهضة للحرب على غزة، متوقعًا أن تطال المظاهرات جامعات أخرى.
“زيدان” -الذي أنكر في وقت سابق تاريخية المسجد الأقصى في فلسطين- كتب منشورًا ساخرا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "شاهدتُ منذ فجر اليوم وحتى الآن، فيديوهات كثيرة تصوِّر ما يجري في جامعة كولومبيا الأمريكية من ثورة الطلاب المتعاطفين مع الفلسطينيين ضد المذابح الإسرائيلية، وقيامهم الليلة الماضية بالاعتصام داخل مبنى "هاملتون" بالجامعة، والصدامات التي جرت بينهم وبين الشرطة ومديرة الجامعة، مصرية الأصل (الناقمة فيما يبدو علينا، لأن خالد الذكر "عبد الناصر" سطا على أموال أسرتها باسم "التأميم" واضطرهم للفرار من مصر).. وانتهيت من بعد طول المشاهدة، إلى هذه النتائج".
ومن بين النتائج المتوقعة التي سردها زيدان قوله: “سوف تلتهب الأحوالُ سريعًا في تلك الجامعة، وسوف تنضم إلى هذه الحركة الثائرة، جامعاتٌ أمريكيةٌ أخرى، بطلابها وأساتذتها.. وسرعان ما سوف تلحق بها جامعات غرب أوروبا”، مضيفًا: “العنت العبري بلغ بحكومة إسرائيل حد الهوس، وتخطاه إلى شهوة إيذاء الفلسطينيين، ولو أدَّى ذلك إلى إيذاء أنفسهم في المدى القريب والبعيد”.
ويرى “زيدان” أن ما وصفه بـ"مسرحية المواجهة الإيرانية الإسرائيلية" التي تمت بإخراج ومونتاچ أمريكي. لم تحقّق غرضها في تشتيت الأنظار، وصرفها عن الاهتمام بالأهوال الجارية في قطاع غزة".
وتشهد جامعات أمريكية مظاهرات طلابية غاضبة ضد الحرب على غزة، على خلفية مواقف عدائية لرئيس جامعة كولومبيا ذات الأصول المصرية نعمت شفيق ضد غزة، حيث سبق لها استدعاء الشرطة لطلاب محتجين ضد الحرب على القطاع الفلسطيني.
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