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سياسة

هل تنجح محاولة الصين لتحقيق المصالحة الفلسطينية؟ خبير استراتيجي يجيب

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

المصالحة الفلسطينية، قال الدكتور رفعت سيد احمد الخبير الاستراتيجي ومدير مركز يافا للدراسات الاستراتيجية إن فكرة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية قديمة ومطلوبة منذ فترة طويلة وكون الصين تقوم بتجديد الدعوة للمصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح فهذا سلوك طيب من جانب الصين  ويمثل دفعة معنوية كبيرة للفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف الفلسطينى. 

المصالحة الفلسطينية

وأكد فى تصريح لفيتو أن أمر المصالحة الفلسطينية يتصل بأجندة على كل من حماس وفتح أن يؤمنا بها وهى أن طريق المقاومة هى الطريق الصحيح للمصالحة وأن طريق التسوية وغيرها لن تجدى بل ستزيد الخلافات بين الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى ذلك لابد أن تنضم للحوار كافة الفصائل الفلسطينية الأخرى وعلى رأسها الجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية وغيرها فهناك 13 فصيلا فلسطينيا بدونهم ستفشل جهود المصالحة. 

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أجندة حوار وطنى حول القضايا الوطنية الرئيسية

وتابع:  لابد ان تتفق الفصائل الفلسطينية على أجندة حوار وطنى حول القضايا الوطنية الرئيسية وفى إطار المنطقة العربية وأن تكون الصين أحد الرعاة ولابد أن تدخل على الخط مع الدول العربية والإسلامية وهذه الأسس التى ستؤدى إلى نجاح المصالحة الفلسطينية وإلا ستتكرر نفس النتائج السابقة التى تؤدى الى فشل المصالحة.

بيان الخارجية الصينية 

وأصدرت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا  تشير من خلاله إلى أن فتح وحماس اتفقتا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت، وذلك حسبما أفادت شبكة “  العربية "  الإخبارية.

وأعلنت حركتا حماس وفتح، الجمعة الماضي، أن الصين ستستضيف محادثات لمناقشة جهود المصالحة الداخلية، في مسعى صيني لافت للانتباه في غمرة الحرب في قطاع غزة.

وقبل وقت سابق دعا وزير الخارجية الصيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت لتنفيذ حل الدولتين.

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المصالحه الفلسطينية حركة حماس منظمة فتح الدور المصرى الدور الصينى

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