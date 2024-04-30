وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج المدارس الفنية من المشغولات وفقا للتخصص وتسويق المنتجات

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بزيادة إنتاج المدارس الفنية من مشغولات ومستلزمات حسب التخصص وتسويقها لتشجيع الطلاب وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المادية لهم وعرض منتجاتهم بشكل كبير، خاصة أن منتجات الطلاب مميزة، مع التوسع وتفعيل مشروع رأس المال بشكل كبير.

معرض أبدع وأصنع

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمعرض طلاب المدارس الفنية بالقاهرة تحت عنوان أبدع واصنع ".

وافتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض طلاب المدارس الفنية أبدع وأصنع، والذى يتم تنظيمه بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر، حيث ناقش الوزير مع الطلاب الابتكارات والمعارف المكتسبة من أعمالهم اليدوية التي يتم تنفيذها فى المدارس الفنية طوال العام الدراسى.

مدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة

واستقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سفير دولة أوزبكستان لدى مصر منصور بيك كيليتشيف والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعى.

وزير التربية والتعليم يستقبل سفير دولة أوزبكستان

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، عمق العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية ودولة أوزباكستان والتى لها جذور تاريخية ممتدة، مرحبًا بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التعليم قبل الجامعي، وخاصة فى مجال تدريس اللغة العربية، وذلك فى إطار العمل المشترك والاتفاقيات الموقعة بين الدولتين.

Advertisements

إصلاح التعليم في مصر

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن إصلاح التعليم فى مصر بدأ منذ عام 2018 بتوجيهات من القيادة السياسية، وقد تم وضع أهداف محددة للخطة الاستراتيجية للوزارة، وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وسوق العمل، بالإضافة إلى حماية الأمن، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة بهدف تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.

وتابع الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تعمل على إعداد الطالب لإنتاج المعرفة في ظل تعدد مصادر التعلم، حيث يتم تزويده بالمفاهيم الكبرى وتعلمه من خلال مصادر التعلم النشط والأنشطة المدرسية، من أجل إعداد جيل قادر على التعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بالفقد التعليمى والقرائية فى الصفوف الأولى من التعليم، إلى جانب رعاية واهتمام الوزارة بالطلاب المتفوقين والمبدعين.

وأشار الوزير إلى أن التعليم الفنى فى مصر شهد تطورات كبيرة جدًا مؤخرًا نظرا لدوره الهام فى الاقتصاد، فضلا عن إشراك القطاع الخاص فى المدارس، وخاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن التعليم الفنى فى مصر تقدم من المركز 113 على مستوى العالم إلى المركز 46، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في هذا الإطار.

وأكد الدكتور رضا حجازي على أن تطوير قدرات المعلمين والتدريب المهني لهم من أهم أولويات الوزارة باعتباره أحد أهم سبل تطوير المنظومة التعليمية، مستعرضا جهود الوزارة المختلفة في هذا الإطار، فضلا عن آلية انتقاء المعلمين.

ومن جانبه، أشاد السفير منصور بيك كيليتشيف بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوزبكستان، مشيرا إلى أن القواسم التاريخية والثقافية والدينية للشعبين المصري والأوزبكي تشكل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الثنائي، مؤكدًا على الدور المحوري لمصر باعتبارها شريكًا واعدًا لأوزبكستان.

وأكد السفير منصور بيك كيليتشيف على اهتمام دولة أوزبكستان بالتعرف على التجربة المصرية المتقدمة فى مجال التعليم قبل الجامعي، والاستفادة منها، من خلال التعاون الفعال والمثمر بين البلدين، مثمنًا أيضا استضافة مصر لملايين الضيوف واندماج أبنائهم في المدارس المصرية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الإطار.

وتناول اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تدريب المعلمين، وتبادل الخبرات، وزيادة عدد الطلاب الوافدين من دولة أوزبكستان للدراسة فى المدارس المصرية والاستفادة من خريجي التعليم الفنى المصرى فى تنمية دولة أوزبكستان.

وقد حضر اللقاء من الجانب الأوزبكي دوربيك خولبيكوف مستشار السفير، وفيروزا جاليفا مديرة مكتب السفير، ومن جانب الوزارة الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية والمشرف على شئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والدكتورة رباب زيدان مدير الإدارة العامة لشؤون القيادة التربوية، ونجلاء زكريا مدير الإدارة العامة لتطوير اللغات الأجنبية.