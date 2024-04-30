الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

غرامات مالية يتعرض لها المسافرون في المطارات.. التخلف عن موعد إقلاع الطائرة.. الرسوم الجمركية «بالقائمة».. والوزن الزائد الأكثر تحصيلًا

المسافرين في المطار
المسافرين في المطار

يتعرض عدد من المسافرين للغرامة من رجال الجمارك وشركات الطيران، خلال السفر عبر المطارات في جميع دول العالم، وتتفاوت تلك الغرامة من حالة إلى أخرى وفقا لطبيعة الواقعة التي قد تكون تأخيرا أو وزنا زائدا أو رسوما جمركية على الأشياء التي يحملها المسافر مع حقائبه بالمخالفة للقانون خلال السفر.

وخلال السطور التالية نستعرض الغرامات المالية التي يتعرض لها المسافر بالطائرة:

الوزن الزائد

ويعتبر الوزن الزائد من الغرامات الأكثر تحصيلا من قبل شركات الطيران من الراكب، ورغم معرفة الراكب مسبقا بالوزن المسموح به والمتاح له، إلا أن غالبية الركاب تحمل وزنا زائدا، وهو ما يعرضه لدفع غرامة الوزن الزائد والتي تختلف من شركة إلى أخرى ومن الرحلات الدولية عن الداخلية.

Advertisements

 

ويستطيع الراكب تفادي ذلك من خلال حمل الوزن الزائد في حقيبة الظهر والتي يصعد بها على متن الطائرة، وفي تلك الحالة يضطر طاقم الرحلة إلى وضع الحقيبة في بطن الطائرة دون رسوم.

التأخر عن الرحلة

التخلف عن موعد إقلاع الطائرة يعرض الراكب لدفع غرامة مالية للحجز على متن الرحلة التي تليها، وتختلف غرامة التأخير عن موعد الإقلاع من شركة طيران إلى أخرى ووفقا للوقت الذي حدد فيه الراكب السفر إلى وجهته.

الرسوم الجمركية 

يعتقد بعض المسافرين أنه يستطيع حمل ما يريد من يريد أشياء كأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية والأدوية بدون روشتة الطبيب والمستلزمات الأخرى، وذلك خلال العودة من الخارج وهو ما يعرض الراكب للغرامة الجمركية والتي تختلف من شيء لآخر وفقا لتقديرات رجال الجمارك.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إن هناك 5 شرائح محددة يتم احتساب قيمة الجمارك على البضائع الواردة من الخارج، وهي تتغير شهريا وفقا لتغير الأسعار في السوق، وعلى حسب ماركة المنتج.

وتابعت المصادر أن سلطات المطار تسمح للمسافرين باصطحاب 5 آلاف جنيه مصري بالنسبة للراكب المصري، فيما يسمح بأصحاب 10 آلاف دولار بالنسبة للراكب الأجنبي، ويجب على الراكب الإفصاح عن قيمة النقد الموجود بحوزته، وفي حال عدم الإفصاح عن قيمة النقد الموجود معه يقع تحت طائلة القانون.

الهواتف المحمولة وهي معفاة من الجمارك تماما ولكن يتم تحصيل قيمة 14% ضرائب قيمة مضافة فقط، وذلك في عدد محدد من الهواتف، أما الملابس وفيها يتم تحصيل 40% من قيمة البضائع كجمارك بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة وأن هناك أنواعا محددة من الملابس يتم تحديد 30% جمارك عليها فقط مثل الجوارب والكوفيات.

بالأرقام، السياحة والآثار تكشف معدلات الزيادة في حركة مقاعد الطيران القادمة لمصر

رصد لأبرز العروض الوهمية التي تلجأ إليها شركات الطيران لجذب المسافرين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شركات الطيران الهواتف المحمولة الرحلات الدولية الغرامات المالية المسافرين في المطار الوزن الزائد

مواد متعلقة

رصد لأبرز العروض الوهمية التي تلجأ إليها شركات الطيران لجذب المسافرين

خطط مصر للطيران لتعزيز تشغيل الرحلات الخاصة للمسافرين
ads

الأكثر قراءة

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي

وزارة البترول تنهي مهام خلود بسيوني من مكتب الوزير وعودتها إلى ميدور

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

تقرير مغربي: عقوبات جديدة ضد اتحاد العاصمة بعد الانسحاب أمام نهضة بركان

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

بعد منعه من الغش، طالب يطعن زميله بالإسكندرية.. والتعليم: سيتم فصله

الزمالك يستفسر من الكاف عن هذا اللاعب

منوعات

المزيد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

حرب إبادة على منازل ودور العبادة والمدارس في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

تفسير حلم الرقص فى المنام وعلاقته بانفراج الهم وتغيير الحياة إلى الأفضل

ما حكم قطع تتابع صيام الكفارة بسبب الفطر للسفر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads