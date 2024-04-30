غرامات مالية يتعرض لها المسافرون في المطارات.. التخلف عن موعد إقلاع الطائرة.. الرسوم الجمركية «بالقائمة».. والوزن الزائد الأكثر تحصيلًا

يتعرض عدد من المسافرين للغرامة من رجال الجمارك وشركات الطيران، خلال السفر عبر المطارات في جميع دول العالم، وتتفاوت تلك الغرامة من حالة إلى أخرى وفقا لطبيعة الواقعة التي قد تكون تأخيرا أو وزنا زائدا أو رسوما جمركية على الأشياء التي يحملها المسافر مع حقائبه بالمخالفة للقانون خلال السفر.

وخلال السطور التالية نستعرض الغرامات المالية التي يتعرض لها المسافر بالطائرة:

الوزن الزائد

ويعتبر الوزن الزائد من الغرامات الأكثر تحصيلا من قبل شركات الطيران من الراكب، ورغم معرفة الراكب مسبقا بالوزن المسموح به والمتاح له، إلا أن غالبية الركاب تحمل وزنا زائدا، وهو ما يعرضه لدفع غرامة الوزن الزائد والتي تختلف من شركة إلى أخرى ومن الرحلات الدولية عن الداخلية.

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ويستطيع الراكب تفادي ذلك من خلال حمل الوزن الزائد في حقيبة الظهر والتي يصعد بها على متن الطائرة، وفي تلك الحالة يضطر طاقم الرحلة إلى وضع الحقيبة في بطن الطائرة دون رسوم.

التأخر عن الرحلة

التخلف عن موعد إقلاع الطائرة يعرض الراكب لدفع غرامة مالية للحجز على متن الرحلة التي تليها، وتختلف غرامة التأخير عن موعد الإقلاع من شركة طيران إلى أخرى ووفقا للوقت الذي حدد فيه الراكب السفر إلى وجهته.

الرسوم الجمركية

يعتقد بعض المسافرين أنه يستطيع حمل ما يريد من يريد أشياء كأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية والأدوية بدون روشتة الطبيب والمستلزمات الأخرى، وذلك خلال العودة من الخارج وهو ما يعرض الراكب للغرامة الجمركية والتي تختلف من شيء لآخر وفقا لتقديرات رجال الجمارك.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إن هناك 5 شرائح محددة يتم احتساب قيمة الجمارك على البضائع الواردة من الخارج، وهي تتغير شهريا وفقا لتغير الأسعار في السوق، وعلى حسب ماركة المنتج.

وتابعت المصادر أن سلطات المطار تسمح للمسافرين باصطحاب 5 آلاف جنيه مصري بالنسبة للراكب المصري، فيما يسمح بأصحاب 10 آلاف دولار بالنسبة للراكب الأجنبي، ويجب على الراكب الإفصاح عن قيمة النقد الموجود بحوزته، وفي حال عدم الإفصاح عن قيمة النقد الموجود معه يقع تحت طائلة القانون.

الهواتف المحمولة وهي معفاة من الجمارك تماما ولكن يتم تحصيل قيمة 14% ضرائب قيمة مضافة فقط، وذلك في عدد محدد من الهواتف، أما الملابس وفيها يتم تحصيل 40% من قيمة البضائع كجمارك بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة وأن هناك أنواعا محددة من الملابس يتم تحديد 30% جمارك عليها فقط مثل الجوارب والكوفيات.