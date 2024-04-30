بالأرقام، السياحة والآثار تكشف معدلات الزيادة في حركة مقاعد الطيران القادمة لمصر

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن برنامج تحفيز الطيران الحالي حقق العديد من النتائج خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024 في أعداد مقاعد الطيران القادمة لمصر.

نسبة الزيادة في مقاعد الطيران الوافدة لمصر

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن برنامج تحفيز الطيران ساهم في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مرسى علم بنسبة 27%، فضلا عن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة الي شرم الشيخ بنسبة 15%، وزيادتها الي الغردقة بنسبة 14%.

نسبة الزيادة في رحلات الطيران القادمة لمصر

وأشار إلى أن عدد رحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج شهدت خلال ذات الفترة، نسبة نمو بلغت 25% في مرسى علم، و12% في شرم الشيخ، و14% في الغردقة. أما أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% في مرسى علم، ونسبة 13% في مدينة شرم الشيخ، ونسبة 6% في مدينة الغردقة.

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وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أكد أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التطوير في التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف منها منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، وقلعة صلاح الدين الأيوبي وغيرها من المواقع الأثرية في إطار منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر

وناقش وزير السياحة والآثار سياسات وآليات تحفيز الطيران في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر بما يساهم في زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى عرض النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، وخاصة في ظل المتغيرات والأحداث المختلفة على الساحة الإقليمية والعالمية، حيث نجح في زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة للمقصد السياحي المصري.

مقترح مد برنامج تحفيز الطيران العارض

كما ناقش نتائج باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي أعلنت الوزارة عن تقديمها لشركات الطيران، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي، نظرًا لزيادة المخاطر التشغيلية لرحلات الطيران الموجهة إلى مصر بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية بالمنطقة، وتم بحث المقترح المُقدم لمد برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة ومن المقرر أن ينتهي العمل به شهر أبريل الجاري مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث تم الموافقة على هذا المقترح، على أن يتم عرضه على مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وشدد وزير السياحة والآثار على استمرار الوزارة في السياسة التسويقية والترويجية الحالية التي تنتهجها من خلال إعادة توجيهها للتركيز بصورة أكبر على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، وذلك تعميقًا لهذه السياسة وزيادة كفاءتها وفعاليتها بعد أن أثبتت نجاحها خلال الفترة المقبلة.