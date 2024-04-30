مبادرة أجيال، فرصة بالمركز القومي للبحوث لإعداد كوادر علمية مؤهلة لسوق العمل

أطلق المركز القومي للبحوث للعام الثاني على التوالي مبادرة "أجيال" والتي تهدف لتطوير مهارات الشباب وصقل قدراتهم العلمية والبحثية، إيمانًا من المركز بأهمية الاستثمار في الشباب كأحد أهم ركائز التقدم والتنمية في مصر.

أهداف المبادرة

وأوضح الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن مبادرة أجيال تهدف إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، ونشر ثقافة البحث العلمي بين الشباب، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.



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دورات تدريبية

ولفت درويش إلى أن المركز القومي للبحوث ينظم من خلال المبادرة مجموعة من الدورات التدريبية في مختلف المجالات العلمية، مثل: النمذجة الجزيئية باستخدام الحاسب الآلي، المواد المتقدمة، النانوتكنولوجي، الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية، ومستحضرات التجميل، النباتات الطبية، التغذية، التغليف والتعبئة، الذكاء الاصطناعي، الزراعة الذكية، والتغيرات المناخية.

مشاريع بحثية

وأضاف أن المركز يقدم أيضا الفرصة للشباب من خلال مبادرة أجيال للمشاركة في مشاريع بحثية تحت إشراف خبراء من المركز، كما يتم تنظيم لقاءات دورية مع خبراء من مختلف المجالات العلمية لمناقشة موضوعات هامة تتعلق بالبحث العلمي وتطوير المهارات.

