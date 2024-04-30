برأس منكسة، قاتلة طفلها تصل إلى جنايات المنصورة (صور)

رصدت “فيتو” أول ظهور للأم المتهمة بقتل نجلها بايشارب ووسادة داخل قاعة محكمة الدائرة الثامنة بجنايات المنصورة.

ووقفت الأم منحنية الرأس واستمعت لمرافعة النيابة العامة ووجهها بالأرض.

وبدأت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، نظر قضية مقتل طفل طهواي على يد والدته بكفر الروك خنقا بإيشارب ووسادة انتقاما من أهل زوجها، وذلك بحضور المتهمة أمام هيئة المحكمة

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبد الهادي، وطارق عبد اللطيف، لنظر القضية رقم 23556 سنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

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جنايات المنصورة

وكانت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة الثامنة) في محافظة الدقهلية، قد قررت الجلسة الماضية إحالة ربة منزل مقيمة بكفر الروك في مركز السنبلاوين إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية؛ لبيان مدى سلامة قواها العقلية، وحددت جلسة اليوم لورود التقرير، وذلك في اتهامها بالتخلص من ابنها الطفل خنقًا بإيشارب ووسادة؛ انتقامًا من أسرة زوجها، بعد أن أخبر والده الذي يعمل بالخارج بسوء سلوكها.

طلب لعرض المتهمة على مستشفى الأمراض النفسية

وشهدت الجلسة السابقة طلب دفاع المتهمة بعرضها على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية كونها تعاني من أمراض نفسية وتتلقى العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين بعيادته الخاصة.

قرار الإحالة

وكان المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال "إسراء. أ. ع"، محبوسة، لأنها في يوم 9 /8 /2023 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه "مصطفى الحفناوي عبده أمين"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك الغرض "غطاء رأس"، وما أن ظفرت به حال سباته حتى أحكمت قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم أنفاسه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما أحرزت المتهمة غطاء رأس مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهدت لمياء أحمد عبدالوهاب، 20 عاما، طالبة، مقيمة قرية كفر الروك مركز السنبلاوين أن المتهمة استغلت أنها وشقيقها في سباتهم واستلت غطاء رأسها وأطبقت حول عنقه، وعللت ذلك لوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها.

تحريات المباحث

وأكدت تحريات الرائد محمد أحمد الهلالي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، أن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه، وإن المتهمة وعلى اثر خلاف بينها وأهلية زوجها نتيجة سوء سلوكها علي حد قولهم عقدت العزم على إزهاق روح صغيرها.

تقرير الصفة التشريحية

وأكد تقرير الصفة التشريحية للطفل المتوفي وجود حز موصوف حول العنق ومثله يحدث من الضغط على العنق بجسم صلب راض لين أي كان نوعه وهو جائز الحدوث من مثل حرز غطاء الرأس المرسل للفحص وكذا خدوش ظفرية يمين العنق، وزفة سيلزونية بالشفاة والأظافر، واحتقان حشوي عام ولا سيما بالرئتين، بالإضافة إلى الحيز الموصوف بمنطقة العنق، والوفاة ناتجة عن اسفكاسيا الخنق

كيف تخلصت من نجلها

حيث تخلصت ربة منزل قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية من نجلها البالغ 4 أعوام خنقًا بإستخدام إيشارب حريمي ووسادة وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد ادعائها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها.

وتبين أن وراء الواقعة قيام الأم بالتخلص من نجلها "خنقًا" أثناء نومه باستخدام ايشارب ووساده.

بمواجهة الأم المتهمة أقرت واعترفت بارتكاب واقعة التخلص من نجلها بإستخدام "إيشارب حريمي" ووضع وسادة على وجهه حتى فارق الحياة.

وأضافت المتهمة أنها شرعت في تنفيذ جريمتها بعد قيام أهل زوجها بالتشهير بها وإشاعة سوء سلوكها وتحريض زوجها الذي يعمل بالخارج على طلاقها فأقدمت على ذلك انتقامًا من أهل زوجها

جريمة قتل لطفل 4 سنوات

وكانت قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية شهدت إقدام أم على التخلص من نجلها البالغ 4 أعوام خنقًا وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد ادعائها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أيمن بدوي، مأمور المركز، بوصول الطفل "مصطفى الحفناوي عبده أمين"، 4 سنوات ومقيم قرية كفر الروك، جثة هامدة بصحبة والدته" إسراء.أ.ع"،23 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وبه تجمع دموي وسحجات بالرقبة من الأمام والخلف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرك أمني

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبسؤال الأم قررت انها تقيم طرف والدها بعد سفر زوجها خارج البلاد وأنه حال إنقاذ نجلها تبين لها وفاتة ولم تعلل سببًا للوفاة.

وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة السنبلاوين لكشف غموض وتفاصيل الحادث.

وتبين أن وراء الواقعة قيام الأم بالتخلص من نجلها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.