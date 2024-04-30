تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 517 مواطنا بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بعزبة عبد الباقي التابعة لقرية الوفائية وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بإستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

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تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات



تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات( 50 من الأطفال - 60 باطنة - 20 أمراض النساء) كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة،كما قامت الإدارة البيطرية برش 250 رأس أغنام ضد الطفيليات الخارجية، وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

تنظيم قافلة طبية بقرية كوم النصر بالمحمودية

ومن ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بقرية كوم النصر بالمحمودية تم خلالها الكشف على 357 حالة بمختلف تخصصات ( 156 باطنه - 28 الجلدية - 51 أسنان- 59 رمد - 63 اطفال).

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