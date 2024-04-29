فرحة كبيرة بين أهالي البحيرة بموسم حصاد القمح (بث مباشر)

رصدت عدسة " فيتو " فرحة أهالي قرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة بسبب بدء حصاد محصول القمح لهذا العام، حيث تعتبر محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري.

وتعد البحيرة من المحافظات الواعدة زراعيًا،وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي.

37 شونة وصومعة نقطة تجمع لاستقبال القمح بالبحيرة

وتستعد شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، لاستقبال محصول القمح عقب حصاده ودهسه وتوريده من المزارعين حيث ان المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 290089 فدان.

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خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.