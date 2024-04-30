الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تخسر، مؤشرات EGX تفقد 400 نقطة ببداية جلسة اليوم الثلاثاء

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، تراجعت من جديد مؤشرات البورصة المصرية ببداية حركة تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024، حيث فقد 400 نقطه، باجمالى 27 الف عمليه تداول حتى الان.

اقرأ التالى: ايه اللى حصل النهارده فى البورصة المصرية ؟ 

مؤشرات التداول، فيتو 

حركة التعاملات اليوم 

  • هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89 % عند مستوى 25.519.15 نقطة
  • تراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25 %  عند مستوى 5.847.99 نقطة
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68 %  عند مستوى 8.319.32 نقاط.

خبيرة بأسواق المال: البورصة المصرية تحتاج الى رقابة قوية على كبار المستثمرين

 قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “فيتو” إن مؤشرات البورصة المصرية اكتست بالأحمر خلال حركة تداولات الأسبوعيين الماضيين، نتيجة عدم القدرة على استكمال العمليات بشركات السمسرة واستمرار انقطاع الكهرباء في مصر المقاصة  مع ضغوط بيعية من المؤسسات المصرية  وقرب احتساب الضرائب على الأرباح الخاصة بتعاملات الأفراد.
اقرأ التالى: ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

Advertisements

 

البورصة المصرية تحتاج إلى رقابة قوية على المستثمرين الكبار 

وأضافت صفاء فارس قائلة: البورصة المصرية تحتاج الى رقابه قوية على المستثمرين الكبار فى السوق لتجنب عدم التأثير من خلال العمليات البيعيه الخاصه بهم بالسلب على سوق المال، مشيرة الى ان البيع بكميات كبيرة جدا ادى الى هبوط شديد في السهم ومن ثم الشراء عند ادني الأسعار الذى تسبب فى فروقات كبيرة، كما ان المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 ، لم يستطع أن يصمد أمام عمليات البيع القوية خلال جلسات تداول الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن البورصة تحتاج إلى ضخ سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، ليتمكن المؤشر من استعاده قوته بتخطى المستوى 30 ألف نقطة من جديد بحركة التعاملات. 

 

البورصة في فترة تصحيح وضريبة الأرباح الرأسمالية سبب تراجع المؤشرات

جدير بالذكر أن خبراء سوق المال أكدوا ان البورصة المصرية حاليا فى فترة تصحيح قد تمتد حتى نهاية العام 2024، كما أن الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على صغار المستثمرين، أدى بشكل كبير إلى فزع المستثمرين وهو الأمر الذى أدى إلى خروج العديد من المستثمرين من سوق الأوراق المالية، الأمر الذى كانت نتائجه سلبية بشكل كبير على أداء البورصة المصرية خلال الأسبوعيين الماضيين.

وأشاروا إلى أن المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 ، لم يستطع ان يصمد امام عمليات البيع القوية خلال جلسات تداول الايام الماضية، بالاضافة الى ان البورصة تحتاج الى ضخ سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبله، ليتمكن المؤشر من استعاده قوته بتخطى المستوى 30 الف نقطة من جديد بحركة التعاملات. 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة المصرية مؤشر ايجى اكس 30 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجي اكس 100 متساوي الاوزان اسواق المال المستثمرين الارباح الراسمالية فيتو
ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

كم سجل سعر جرام الذهب بمحلات الصاغه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

زيارة الأمير مشعل للقاهرة، بالأرقام حجم التبادل التجاري والاستثمارى بين مصر والكويت

منوعات

المزيد

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 30-4-2024

شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

تستغرق 14 عاما.. أرقام صادمة بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads