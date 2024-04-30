رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة عيد العمال، ذلك اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم تقديرنا لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن.

أعضاء مجلس النواب

جاء في نص برقية التهنئة: " يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب؛ بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال، ذلك اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم تقديرنا لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن."

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دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة

وتابع رئيس مجلس النواب: " وإني إذ أنتهز هذه المناسبة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدعمكم الكبير والمتواصل لعمال مصر، وكامل ثقتنا في جهودكم العظيمة والمخلصة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على أرض مصرنا الغالية، متعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم. "

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "كل عام ومصرنا الغالية قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين. "

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