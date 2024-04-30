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محافظات

اشتعال النيران في سيارة نقل داخل ورشة بالغربية

اشتعال النيران فى
اشتعال النيران فى سيارة نقل بالغربية، فيتو

نشب حريق في سيارة نقل ملاكى الغربية بإحدى الورش بمدخل قرية اخناوى أثناء القيام بأعمال الصيانة بها وقضت النيران على السيارة بالكامل وتم السيطرة على النيران. 

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وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة باشتعال النيران فى سيارة نقل بمدخل قرية اخناواى وانتقل قسم الحماية المدنية بطنطا وسيارتى إطفاء وتبين من الفحص أن السيارة المذكورة كانت داخل إحدى ورش التصليح وأثناء إجراء صاحب الورشة أعمال الصيانة للسيارة اشتعلت النيران بها وأتت عليها بالكامل.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق 

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى، ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني، وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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