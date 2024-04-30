تحذير هام من السكك الحديدية للركاب تجنبًا لدفع غرامة

حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب من التواجد داخل المحطات أو القطارات بدون تذكرة السفر وكذلك والاحتفاظ بها حتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة المالية المقررة وقيمتها 50 جنيها وذلك لمنع التكدس والازدحام داخل محطات القطارات.

الحصول على تذكرة السفر قبل استقلال القطار

كما ناشدت الهيئة الركاب بالحصول على تذكرة السفر قبل استقلال القطار مع التأكيد على مراجعة التذكرة بعد الحصول عليها من خلال كافة المصادر المختلفة التى حددتها الهيئة وهى:

1- شبابيك التذاكر بالمحطات.

2- أون لاين من خلال الموقع أو التطبيق الرسمى للحجز.

3- الحجز الالكترونى من خلال منافذ ( فورى – خدماتى – طلقة – أوباى – كاش كول ) المنتشرة على مستوى الجمهورية.

4- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض الأماكن.

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