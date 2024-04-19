الجمعة 19 أبريل 2024
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منوعات

بدءا من الغد، حظر السكوتر الكهربائي في مدينة ألمانية

سكوتر كهربائي، فيتو
سكوتر كهربائي، فيتو

قضت محكمة ألمانية بحظر استخدام السكوتر الكهربائي في مدينة في منطقة رور الألمانية رسميا بداية من 20 أبريل الجاري.
وهذه أول مدينة في البلاد تصدر مثل هذا القرار.


حظر السكوتر الكهربائي في مدينة ألمانية


وقضت محكمة إدارية محلية في خلاف بين مدينة جيلسينكيرشن، غربي البلاد، وشركتي "بولت" و"تير" لتأجير السكوتر، وخلصت إلى أنه لا بد من التزام الشركتين بالأمر المحلي بـ "سحب دراجات السكوتر الكهربائي من مسارات المرور العام بحلول 20  أبريل 2024."
 

وقال مارتن شولمان المتحدث باسم مجلس المدينة لوكالة الأنباء الألمانية: "نحن رواد".
وقال متحدث باسم شركة "بولت" لـ  وكالة الأنباء الألمانية" إن القرار ليس نهائيا، مشيرا إلى أنه تم رفض طلبين عاجلين من الشركتين فقط.
وسيتم الطعن على قرار المحكمة.
واتهمت منصة التنقل المشترك "بي إس إم" مجلس المدنية بتبني "نهج غير متناسب وتمييزي" ضد السكوتر الكهربائي في بيان تمت صياغته بالاشتراك مع شركة "تير".
وطالب مجلس المدينة في وقت سابق بأن تتحقق شركات التأجير من هوية مستأجري الدراجات.
وقال شولمان: "للأسف، عادة ما يتم إساءة استخدام السكوتر الكهربائي، بما في ذلك في مناطق المشاة وعلى الأرصفة، ووقعت العديد من الحوادث الخطيرة."
 

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