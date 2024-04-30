بالأسماء وعدد الأصوات.. النتيجة الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان.. وإيهاب هيكل نقيبا عاما لدورة نقابية ثانية (صور)

أسدل الستار عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان، بفوز الدكتور إيهاب هيكل بمنصب النقيب العام لأطباء الأسنان، لدورة نقابية ثانية، بفارق 650 صوتًا، بعد منافسة شديدة مع الدكتور محمد بدوى المرشح على مقعد نقيب أطباء الأسنان.

وخلال السطور التالية نستعرض النتيجة الكاملة لانتخابات نقابة الأسنان:

انتخابات نقابة الأسنان، منصب النقيب العام

إجمالي الحضور ١٠٤٧٠

إجمالي الأصوات الصحيحة ١٠٢٠٩

إجمالي الأصوات الباطلة ٢٦١



حصل المرشحون على منصب النقيب كالآتي:

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شفيق إبراهيم لبيب ١٠٦١ صوتا

إيهاب السيد خليل هيكل ٤٩٠٣ صوتا

محمد السيد بدوي أحمد ٤٢٤٥ صوتا

انتخابات نقابة الأسنان، منصب النقابة العامة أكثر من ١٥ عاما

إجمالي الحضور ١٠٤٧٠

الأصوات الصحيحة ٩٢١٢

الأصوات الباطلة ١٢٥٨



حصل المرشحون على منصب النقابة العامة أكثر من ١٥ عاما كالآتي:

أمل فتحى توفيق قداح ٢٣٠٦ صوتا

أشرف محمد عبدالفتاح محمد زعلوك٤٨٥٤ صوتا

منير خليفة خليفة محمد ٣٤٦٠ صوتا

جيلان فؤاد أحمد الجندى ٥٠٩٧ صوتا

ماجد أدوار فايق ٢٣٠١ صوت

محمد شريف المفتى شاكر المفتى٥١٥٥ صوتا

عبد العزيز بيومى عبدﷲ ٤٤٦٣ صوتا

انتخابات نقابة الأسنان، منصب النقابة العامة أقل من ١٥عاما

إجمالي الحضور ١٠٤٧٠

إجمالي الأصوات الصحيحة ٩٢٥٩

إجمالي الأصوات الباطلة ١٢١١

حصل المرشحون على منصب النقابة العامة أقل من ١٥ عاما كالآتي:

محمد عبد المجيد عبد المجيد محمد صالح ٩٣٦ صوتا

أسماء أحمد دسوقي ٣٨٥٣ صوتا

أحمد فتحى صقر ٦٣٢ صوتا

مصطفى محمد حجاج شقير ١٤٥٣ صوتا

مينا مجدى هنري لبيب ٥٢٠ صوتا

أحمد صلاح كمال محمد الشيال٢٣٨٨ صوتا

نشوى جمال أحمد أحمد منصور٢٨٠١ صوت

خالد عبدالباسط حسن موسى ٣٩٢٨ صوتا

انجي مصطفى عباس إسماعيل ٩٦٣ صوتا

عبدﷲ العربي زغلول ٢٤٠٤ صوتا

عمر عصام عبدالعزيز شبير ٣٥٦٩ صوتا

أحمد عادل سعد عثمان شاهين٢١٦٦ صوتا

عبدالرحيم حسين محمود محمد٦٥٨ صوتا

محمد ضياء الدين على محمد البابلى ١٥٠٦ صوتا

انتخابات نقابة الأسنان، عضو منطقة القاهرة والجيزة أكثر من ١٥ عاما

إجمالي الحضور ١٦٢٠

إجمالي الأصوات الصحيحة ١٥٥٢

إجمالي الأصوات الباطلة ٦٨

حصل المرشحون على منصف عضو منطقة القاهرة والجيزة أكثر من ١٥ عام كالآتي:

مدحت حفني حامد عبد العال ٥٠٦ أصوات

محمد محمد عبد اللطيف البحراوي ١١٦ صوتا

شهيرة محمد المعتصم أبو سعدة محمد أحمد ٣٦١ صوتا

حازم عزت عبدالوهاب البري ٥٦٩ صوتا

النتيجة الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

النتيجة الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

النتيجة الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

النتيجة الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

النتيجة الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان