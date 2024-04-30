نبأ سار للنصر السعودي قبل مواجهة الخليج بنصف نهائي كأس الملك

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء أن فريق النصر السعودي تلقى نبأ سار قبل ساعات من مباراة الفريق ضد الخليج في كأس الملك غدا الاربعاء.

واكدت الصحيفة، أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، حصل على إذن طبي بالعودة لقيادة الفريق من الملعب في مباراة الخليج بعد تعافيه من أزمته الصحية.

وكان كاسترو ظهر في تدريبات "العالمي" أول أمس الأحد لأول مرة منذ الوعكة الصحية.

وغاب كاسترو عن مباراتي النصر ضد الفيحاء والخليج في الدوري، حيث تولى مساعده فيتور سيفيرينو مهام القيادة الفنية.

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وخضع كاسترو لفحوصات طبية جديدة، أثبتت تجاوزه أزمة الصدر، التي عانى منها على مدار الأسبوعين الماضيين، ليحصل على الضوء الأخضر بقيادة الفريق بشكل طبيعي.

موعد مباراة النصر والخليج

ويلتقي فريقا النصر والخليج على ملعب الأول بارك غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس الملك بعد أيام من مواجهة أخرى جمعتهما لحساب الدوري، وانتهت لمصلحة "العالمي" 1-0.

النصر والخليج، فاز فريق النصر على نظيره الخليج بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

أهداف مباراة النصر والخليج

وسجل هدف النصر اللاعب إيميريك لابورت في الدقيقة 68.

رقم سلبي لرونالدو

عزز كريستيانو رونالدو، قائد النصر، صدارته لقائمة سلبية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية الجولة 29 من المسابقة.

وعاد رونالدو للمشاركة مع النصر ضد الخليج السبت بعد انتهاء إيقافه، ليقوده لانتزاع فوز صعب بنتيجة 1-0.

لكن الدون أهدر 3 فرص تهديفية كبرى خلال المباراة، ليعزز رصيده من الفرص المهدرة على مدار الموسم.

وبعد مباراة الخليج، ابتعد رونالدو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين إهدارا للفرص ب26 فرصة، حسب شبكة "سوفا سكور" المتخصصة.

ويأتي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، الغائب بسبب الإصابة، في المركز الثاني ب19 فرصة كبرى مهدرة، ويحتل موسى ديمبيلي، نجم الاتفاق، المركز الثالث، بـ18 فرصة.

يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي الدوري ب29 هدفا، متقدما على ميتروفيتش، الذي سجل 22 هدفا، ويأتي في المركز الثالث عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، بـ 19 هدفا.