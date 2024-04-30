الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نبأ سار للنصر السعودي قبل مواجهة الخليج بنصف نهائي كأس الملك

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء أن فريق النصر السعودي تلقى نبأ سار قبل ساعات من مباراة الفريق ضد الخليج في كأس الملك غدا الاربعاء.

واكدت الصحيفة، أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، حصل على إذن طبي بالعودة لقيادة الفريق من الملعب في مباراة الخليج بعد تعافيه من أزمته الصحية.

وكان كاسترو ظهر في تدريبات "العالمي" أول أمس الأحد لأول مرة منذ الوعكة الصحية.

وغاب كاسترو عن مباراتي النصر ضد الفيحاء والخليج في الدوري، حيث تولى مساعده فيتور سيفيرينو مهام القيادة الفنية.

Advertisements

وخضع كاسترو لفحوصات طبية جديدة، أثبتت تجاوزه أزمة الصدر، التي عانى منها على مدار الأسبوعين الماضيين، ليحصل على الضوء الأخضر بقيادة الفريق بشكل طبيعي.

موعد مباراة النصر والخليج

ويلتقي فريقا النصر والخليج على ملعب الأول بارك غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس الملك بعد أيام من مواجهة أخرى جمعتهما لحساب الدوري، وانتهت لمصلحة "العالمي" 1-0.

النصر والخليج، فاز فريق النصر على نظيره الخليج بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

أهداف مباراة النصر والخليج 

وسجل هدف النصر اللاعب إيميريك لابورت في الدقيقة 68.

رقم سلبي لرونالدو

عزز كريستيانو رونالدو، قائد النصر، صدارته لقائمة سلبية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية الجولة 29 من المسابقة.

وعاد رونالدو للمشاركة مع النصر ضد الخليج السبت بعد انتهاء إيقافه، ليقوده لانتزاع فوز صعب بنتيجة 1-0.

لكن الدون أهدر 3 فرص تهديفية كبرى خلال المباراة، ليعزز رصيده من الفرص المهدرة على مدار الموسم.

وبعد مباراة الخليج، ابتعد رونالدو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين إهدارا للفرص ب26 فرصة، حسب شبكة "سوفا سكور" المتخصصة.

ويأتي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، الغائب بسبب الإصابة، في المركز الثاني ب19 فرصة كبرى مهدرة، ويحتل موسى ديمبيلي، نجم الاتفاق، المركز الثالث، بـ18 فرصة.

يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي الدوري ب29 هدفا، متقدما على ميتروفيتش، الذي سجل 22 هدفا، ويأتي في المركز الثالث عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، بـ 19 هدفا.

محمد شريف يشارك في خسارة الخليج أمام النصر 1-0 بالدوري السعودي (فيديو)

عرض صيني لاستضافة السوبر السعودي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النصر السعودي كأس الملك نصف نهائي كأس الملك موعد مباراة النصر والخليج مباراة النصر والخليج

مواد متعلقة

محمد شريف يشارك في خسارة الخليج أمام النصر 1-0 بالدوري السعودي (فيديو)

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين النصر والخليج في الشوط الأول

اتجاه لإقالة كاسترو من تدريب النصر وتحديد البديل

كاسترو يفاجئ النصر السعودي بقرار جريء قبل مواجهة الهلال
ads

الأكثر قراءة

كم سجل سعر جرام الذهب بمحلات الصاغه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

استرازينيكا يسبب جلطات، أول رد رسمي من الصحة على مخاوف من تلقي اللقاح المضاد لكورونا

أبرز ملفات القمة المصرية الكويتية بالقاهرة

صفقة القاهرة بين إسرائيل وحماس تشمل جميع المجندات، والسعودية كلمة السر

أمير الكويت يزور مصر اليوم ويلتقي الرئيس السيسي

جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة طالب منزوع الأحشاء بالدقهلية

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

منوعات

المزيد

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

المزيد
ads

انفوجراف

اعتقال نتنياهو ورفاقه.. رعب بحكومة الاحتلال من ملاحقة قادة الاحتلال دوليا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads