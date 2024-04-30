131 ألف حجز مبدئي لـ1747 قطعة أرض بالطرح الرابع لبرنامج "مسكن"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد الحجوزات المبدئية حتى الآن، لـ1747 قطعة أرض بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مسكن"، بنظام الطرح الدائم، بلغ 131 ألف حجز مبدئى، وقد بدأ حجز تلك الأراضي إلكترونيا منذ يوم الإثنين 1/4/2024، ويستمر حجزها لمدة شهرين، حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024.

وأكد وزير الإسكان، أن هذا الإقبال الكبير من المواطنين على حجز الأراضى السكنية بالمدن الجديدة، هو دليل على نجاح توجه الدولة المصرية فى تنمية المدن الجديدة، باعتبارها مراكز لريادة المال والأعمال، مشيرًا إلى أن عدد الحجوزات المبدئية للأراضى المميزة بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" تجاوز 11 ألف حجز مبدئى، فى حين بلغ عدد الحجوزات المبدئية للأراضى المتوسطة بمدينة المنيا الجديدة، نحو 30 ألف حجز مبدئى، وهذا مؤشر واضح على الإقبال الكبير على المدن الجديدة بصعيد مصر، بينما تجاوز عدد الحجوزات المبدئية للأراضى المتوسطة بمدينة بدر، 23 ألف حجز مبدئى، وهذا يعد أحد ثمار العاصمة الإدارية الجديدة، وتأثيرها التنموى على المدن الجديدة بشرق القاهرة.

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وأشار الوزير، إلى أن الطرح الرابع، يضم 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان)، بجانب 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (برج العرب الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - ملوى الجديدة - الفشن الجديدة - أخميم الجديدة)، بالإضافة إلى 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة).

وأوضح الدكتور وليد عباس، المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف مكتب وزير الإسكان، أن عدد الحاجزين الذين قاموا بتقديم إيصالات السداد حتى الآن، بلغ نحو 10 آلاف حاجز، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن عدد المسجلين حتى الآن بالموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج مسكن، بلغ 265 ألف حساب مسجل، موضحًا أن الراغب في الحجز يقوم بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يومًا على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.

وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الاستكمال) ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيدًا لإطلاق الحجز التالي.