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خارج الحدود

إسرائيل ترفض إرسال وفدها للقاهرة قبل رد حماس على المقترحات المصرية بشأن التهدئة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيتو

الحرب على غزة ، أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية  قولها إن إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة، وأنها بانتظار رد حماس على المقترحات المصرية بشأن التهدئة في غزة.

 

إسرائيل ترفض إرسال وفدها للقاهرة 

 وعاد وفد حركة حماس الفلسطينية، مساء أمس الإثنين، إلى  العاصمة القطرية الدوحة للتشاور بعد اجتماع مع الوسطاء في القاهرة، لبحث المقترح الأخير الذي قدمته مصر من أجل التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف حرب غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال مصدر مسئول في الحركة لـ "الشرق" القطرية، إن الوفد استمع إلى توضيحات من الوسطاء بشأن بعض النقاط الغامضة في مقترح الهدنة الأخير، وإن الحركة ستدرس هذا المقترح على ضوء هذه الإيضاحات ثم تقرر موقفها.

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واكتفى بالقول: "هناك أجواء وظروف مختلفة هذه المرة".

وكان رئيس وفد الحركة التفاوضي خليل الحية، قد قال إن الاجتماع استهدف الاستفسار عن بعض النقاط في الورقة المقترحة من جانب مصر للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف الحرب الجارية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وذكر أن وفد الحركة سيعود بعد ذلك إلى الدوحة، لاستكمال المشاورات الداخلية قبل تسليم الرد النهائي.

 

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية حل الدولتين

وكان الرئيسان المصري والأمريكي قد أكدا ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلًا عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، كما أكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وتم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة،  ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

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