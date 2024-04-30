سفير فنلندا يزور مكتبة الإسكندرية

زار بيكا كوسونين؛ سفير فنلندا بالقاهرة ويرافقه وفد رفيع المستوى من السفارة، مكتبة الإسكندرية، للتعرف عليها باعتبارها معلم تنويري وحضاري في مصر والعالم أجمع.



استقبل الوفد هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة

مكتبة الإسكندرية

كما أهدت السفير نسخة من كتاب ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية.



Advertisements

وزار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، ومعرض "عالم المعرفة" الرقمي؛ حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومعرض شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.



وفى نهاية الجولة أعرب السفير والوفد المرافق عن سعادتهم البالغة لزيارة المكتبة لما تحتويه من كنوز ثمينة وإمكانيات حديثة تخدم الزوار، وللدور الثقافي والتنويري الكبير لمكتبة الإسكندرية.