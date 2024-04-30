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ثقافة وفنون

حفل جديد لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بقبة الغوري، اعرف الموعد

فرقة الحضرة للانشاد
فرقة الحضرة للانشاد الصوفي، فيتو

تحيي فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، حفلا جديدا على مسرح قبة الغوري بحي الأزهر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة 24 مايو المقبل، ضمن برنامج حفلات قطاع صندوق التنمية الثقافية. 

حفل فرقة الحضرة بقبة الغوري 

وتقدم فرقة الحضرة حالة روحانية من الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد لكبار المشايخ والمنشدين، منها: "هل دعاك الشوق"، "حلفت بسرك الأسمى"، "أحبك حبين"، "أيها المشتاق"، "مدد يا سيدة"، و"أعد لنا ذكر الأحباب".

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فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي 

جدير بالذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، تهتم بنشر التراث الصوفي، للحفاظ على مكونات التراث الديني الشعبي المصري، وتقدم العديد من الابتهالات والأناشيد الدينية التي يحبها الجمهور ويتعلق بها. 

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