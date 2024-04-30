اليوم، عزاء السيناريست عصام الشماع بمسجد الشرطة

يقام اليوم الثلاثاء، عزاء المخرج والسيناريست عصام الشماع بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وأعلن محمد الشماع، ابن شقيق السيناريست الراحل، عن موعد العزاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث توجه بالشكر لكل من حضر صلاة الجنازة على عمه، وأشار إلى أن العزاء اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بصلاح سالم قاعة الإيمان.

يسرا تنعي عصام الشماع

ونعت الفنانة يسرا المخرج والسيناريست عصام الشماع الذي توفي في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

وكتبت يسرا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة السيناريست العظيم عصام الشماع، خالص العزاء لكل أسرته الكريمة، تغمده الله بواسع رحمته وألهم عائلته الصبر والسلوان.

عصام الشماع

عصام الشماع ولد في 29 سبتمبر 1955، ودرس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982.

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والشماع مخرج وكاتب، وله العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، منها المسلسلات التلفزيونية: "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو".