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حوادث

كان يتسابق مع صديقه، اليوم محاكمة المتهم بإصابة فتاة بسيارته في التجمع

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر محكمة جنح القاهرة، محاكمة متهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، خلال سباق سيارات مع صديق له.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

 

وتنص إحدى المواد القانونية أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

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وأضافت المادة القانونية، أنه وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

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