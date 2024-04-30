مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بسداد مقابل انتفاع بأراضي المدارس

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المقام عليها مدرسة أبو سويلم الابتدائية بناحية البرجاية محافظة المنيا طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وذكرت الفتوى والتشريع، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت باستئجار قطعة أرض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك لبناء مدرسة مقابل سداد قيمة حق الانتفاع الخاص بتلك المساحة.

الأبنية التعليمية

وتابعت الفتوى والتشريع، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية امتنعت عن سداد حق الانتفاع، وذلك بالمخالفة للعقد المبرم بينهما.

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