تركي آل الشيخ يعلن تعاونه مع المصور السينمائي ريتشاردسون

موسم الرياض، فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المتابعين، بصورة مع ريتشاردسون، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، علق تركي على صورته مع ريتشاردسون قائلًا: “من دواعي سروري أن ألتقي بأحد أعظم الأساطير الحية، روب ريتشاردسون، أحد أفضل مصوري السينمائي في العالم. نتطلع إلى تعاوناتنا المستقبلية حول المشاريع القادمة التي تدعم المواهب السعودية القادمة”.

على الجانب الآخر، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن عن إبرام شراكة ثنائية بين ‎موسم الرياض والمجلس العالمي للملاكمة (WBC).

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وذلك لتنظيم عدة عروض للملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2024.

كما أعلن تركي آل الشيخ عن حصيلة الأرباح والإنجازات التي حققها موسم الرياض الترفيهي فى أحداث دوراته، واصفا إياها بإنجازات استثنائية.

موسم الرياض الترفيهي

واشتملت تلك الإنجازات على توافد 20 مليون زائر لعروض وفعاليات موسم الرياض، واقتناص الموسم 12 جائزة دولية فى مجال الإبداع الإعلاني، اقتناص جائزة أفضل تصميم ترفيهى.. وغيرها من الانجازات كالتالي:

وكان نشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

وكانت قد انطلقت فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

موسم الرياض 2023

وتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

كذلك كان قد كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خ

تركي آل الشيخ

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”.