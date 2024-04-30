سيمون: الغناء بالنسبة لي طريق للفرار

تحدثت النجمة سيمون عن عشقها الأول الغناء قبل اندماجها في الأعمال الفنية المختلفة، مؤكدة أن الغناء بالنسبة لها هو طريق للفرار.

وقالت سيمون إن الغناء طريق الفرار فهو عالم آخر أنا لم أعد موجودا على الأرض.. فمنذ أن كنت طفلة صغيرة طالما سمح لي صوتي بالفرار وأنا أجد السعادة أينما كنت ،لكل منا ما يسعده في الحياة، ويحدث هذا عادة عندما تستمتع بالحياة من خلال شغل نفسك حتى أذنيك في أمر ما.



وتابعت: عندما أغني أحلق وأنسى أي شيء آخر .. أعثر على الأمور التي تجعلك تشعر بالسعادة وأسمح لنفسك بالتحليق إلى عنان السماء حتى إن كانت قدماك على الأرض . فـ #الغناء_حياة.

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أغاني سيمون

الجدير بالذكر أن سيمون تعتبر من أكثر الأصوات النائية تفردًا بين مطربات جيلها.. وتستعرض “فيتو” قائمة بأبرز أغنياتها:

مش نظرة وابتسامة

تعتبر هذه الأغنية من أشهر أغنيات سيمون، وهي من كلمات محمد ناصر علي، وألحان وجيه عزيز، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، حيث وقفت سيمون في مدينة للملاهي، وكانت تغني لحبيبها، لكن بروح الفتاة القوية، وليست المستضعفة التي تتذلل لحبيبها كما حال باقي الأغنيات العاطفية.

بتكلم جد

روت سيمون في إحدى اللقاءات السابقة قصة تصويرها لأغنية "بتكلم جد"، قائلة: "سجّلت (باتكلّم جد) مع حميد الشاعري، وحقّقت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، وبالرغم من أنني شاركت عمرو دياب ومحمد منير بطولات سينمائيّة، لكن لم أشاركهما الغناء".

وأضافت: "أنا وحميد كنا أول ثنائي غنائي في جيل التسعينيات، وعند تصوير كليب الأغنية، لم يكن مقرّرًا أن نستخدم العرائس، ولكن كان صديقنا المغنّي هشام عبّاس في موقع التصوير، وأحضر معه العرائس كي نلعب بها خلال الاستراحة، وتم إدراجها عن طريق المصادفة في الشريط، وقام عبّاس نفسه بتحريكها"، الأغنية من كلمات جمال عبدالعزيز، وألحان وتوزيع حميد الشاعري.

تاكسي

يعتبر فيديو كليب "تاكسي" من أوائل الأغنيات التي يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في المنطقة العربية، وهو إنتاج عام 1993م، وتقول عنه سيمون: "أتذكر دائمًا كليب (تاكسى)، إذ كنت أول مطربة تتجه لتصوير الأغانى على طريقة الفيديو كليب، وكان لي السبق في تلك الفترة، ولا أستطيع أن أنسى شعوري به إطلاقًا، وتسبّب الكليب في هستيريا بين الشباب وقتها، فقيل إنني حالة مختلفة شكلًا وموضوعًا، لكنّي في الحقيقة قد خرجت للجمهور بمظهري الطبيعي الذي كنت أذهب به إلى الجامعة، كنت مختلفة عن زميلاتي اللواتي كنّ يذهبن إلى الجامعة بالفساتين والتنانير، أما أنا فكنت أخرج بالتيشيرت، والبنطلون الجينز".

قاعدين ساكتين كده ليه

التي تم إنتاج هذه الأغنية عام 1993م، وتقول فيها سيمون، "قاعدين ساكتين كده ليه؟ نسيتوني ولا إيه؟ ليه تستنوا تعالوا وغنوا، العمر بحاله يومين"، وصورت سيمون هذه الأغنية داخل استوديو، وهي ترقص على استعراض مع فتيات الفرقة الاستعراضية، ولكن لم يكن تصوير الأغنية قد تم تطويره ليرقى إلى تصوير الأغنية المعروفة بالفيديو كليب، والأغنية صدرت ضمن أغنيات ألبوم "تاكسي"، من إنتاج شركة طارق الكاشف للصوتيّات والمرئيّات.