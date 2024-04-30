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حوادث

النيابة تحقق في واقعة حريق مجلس مدينة الخصوص بالقليوبية

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة حريق شهده ديوان عام مجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث نشب داخل إحدى مكاتب قيادات مجلس المدينة دون وقوع خسائر بشرية فى الأرواح سوى تلفيات فى بعض المحتويات والأثاث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

حريق بمجلس مدينة الخصوص 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد اندلاع حريق داخل مكاتب قيادات مجلس مدينة الخصوص بالطابق الثاني ووجود دخان بالمنطقة والطريق الدائرى بسبب الحريق. 

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السيطرة على حريق بمجلس مدينة الخصوص 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى المكاتب وغرف المستندات حفاظا على خدمات ومصالح الدولة والمواطنين. 

التحريات حول حريق مجلس مدينة الخصوص 

وتبين من التحريات الأولية إندلاع الحريق فى أحد الثلاجات داخل مكتب سكرتير عام مجلس المدينة ووجود إسطوانة غاز تم إخراجها على الفور لعدم التسبب فى كارثة ومحاصرة الحريق وإخماده.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة قسم شرطة الخصوص مجلس المدينة مدينة الخصوص مديرية أمن القليوبية

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