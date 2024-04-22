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أخبار مصر

البحوث الزراعية تحذر الفلاحين من احتراق المحاصيل بسبب التغيرات المناخية (فيديو)

المحاصيل الزراغية،
المحاصيل الزراغية، فيتو

التغيرات المناخية، قال الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة له أضرار على الزراعات وانتشار الأمراض والحشرات ونحذر المزارعين من عدم رش المبيدات والأسمدة حتى لا يحدث احتراق للأوراق وأزهار النباتات.

 

خطورة التغيرات المناخية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": المرحلة الحالية في التغيرات المناخية خطرة للغاية على المحاصيل والنباتات ونحاول تخفيف حدة التأثيرات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة من خلال عدم رش المبيدات والأسمدة وزيادة جرعات الري.

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حماية المحاصيل الزراعية 

وتابع: نكثف مجهودنا مع المزارعين الأيام الحالية لعدم تضرر المحاصيل والنباتات بشكل كبير في ظل الارتفاعات غير الطبيعية لدرجات الحرارة.
 

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدير إدارة البساتين بالأقصر: التغيرات المناخية في صالح مزارعي المانجو

 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية.

 

أجواء ربيعية شديدة الحرارة

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة الأولى: “أجواء ربيعية حارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار”.

 

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة
 

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد وبالتحديد سيوة ومطروح وسيدي براني.


منخفض صحراوي يضرب البلاد
 

وأكدت: سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحرارة غدا بسبب التأثر بالمنخفض الصحراوي بمعدل من 6 إلى 9 درجات مئوية عن اليوم، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، لافتة إلى أن ذروة ارتفاعات الحرارة ستكون الأربعاء المقبل لتصل إلى 40 درجة مئوية على القاهرة خلال فترة النهار، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
 

تحذير الأرصاد الجوية
 

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار غدا وبعد غد بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

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البحوث الزراعية التغيرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس المحاصيل الزراعية

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