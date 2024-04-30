مصدر يكشف موقف جوميز من رحيل أشرف روقا وأزمة أوباما وشيكابالا

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرحب برحيل محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع المصدر: "محمد أشرف روقا أقرب اللاعبين داخل الزمالك، للرحيل مع بداية الموسم الجديد، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني".

وأضاف أمير هشام: "هناك رغبة لدى نادي الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما بالفترة المقبلة، ولكن اللاعب يطلب المساواة مع محمود شيكابالا قائد الفريق، قبل التجديد".

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، عائدة من غانا، بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استئناف التدريبات الجماعية في الخامسة مساء غدًا الثلاثاء على ملعب النادي عقب عودة بعثة الأبيض من غانا بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوميز، باستئناف التدريبات غدًا استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر طائرة خاصة لنقل الفريق مباشرة من القاهرة إلى كوماسي ثم العودة مرة أخرى، لتسهيل مهمة الأبيض، حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في رحلة السفر.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على ستاد القاهرة.

ممدوح عباس يمنح لاعبي الزمالك مكافأة مالية

وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، قد استقر على صرف مكافأة مالية للاعبي الأبيض بعد التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب دريمز الغاني.

وعلمت فيتو أن ممدوح عباس كان قد وعد لاعبي الزمالك بصرف مكافأة مالية ضخمة للاعبين حال التأهل للنهائي وهو ما حدث بالفعل.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة قد انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.

موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

وتقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد (12 مايو)، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدًا الأحد (19 مايو).

أول رد فعل من حسين لبيب بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

وحرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على النزول إلى أرضية ملعب استاد بابا يارا الرياضي، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد من الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق ورئيس البعثة، وأحمد سليمان عضو المجلس، وعبدالله جورج مستشار المجلس مع رئيس النادي من أجل تهنئة اللاعبين على الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وتوجه الكابتن حسين لبيب بالشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود الكبير المبذول خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن الصعود للنهائي، وطالبهم بالاستمرار على نفس المستوى وحصد لقب بطولة الكونفدرالية.



وعلق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأهل الفريق لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة.

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" كبير القارة يعود من جديد، الحمدلله فوز مستحق ونتيجة عظيمة".

وأتم حديثه:" مبروك للجمهور واللاعبين والجهاز الفني".

مصطفى شلبي، دافع أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن لاعب الفريق الأبيض بعد حركة الاحتفال المسيئة له عقب تسجيله هدفا في مباراة دريمز الغاني.

أخلاق مصطفى شلبي

وقال “سالم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: مصطفى شلبي لاعب محترم ومهذب جدا وتعرض لضغوط شديدة بعد العودة من الإصابة لذلك هو يريد إثبات إمكانياته وقدراته ودوره بالفريق.

حب مصطفى شلبي للزمالك

وأضاف: هدف مصطفى شلبي في دريمز الغاني كان غاليا وهو احتفل بشكل طبيعي، وكان المقصود من الإشارة أن الزمالك في قلبي وهو كان متجها إلي شيكابالا وحسام المندوه ورئيس النادي حسين لبيب، متابعا: الإشارة أو الحركة ليست مسيئة علي الإطلاق.

موقف نادي الزمالك من احتفال مصطفى شلبي

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي



وكشف حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في غانا موقفه من الانتقاد الذي تعرض له مصطفى شلبي، بسبب صورة طريقة احتفاله التي وصفها البعض بالمشينة عقب الفوز على دريمز الغاني بالكونفدرالية.

وقال المندوه عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مصطفى شلبي مضغوط بقاله فترة وواخد الموضوع على أعصابه، هو احتفل بطريقته بالهدف وكان مضغوط من قبل المباراة".

وتابع: "لم نرَ شيئا من مصطفى شلبي يستاهل عليه عقوبات، لا عقوبات على مصطفى شلبي".

والتقطت الكاميرات صورة لاحتفال مصطفى شلبي، اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير لائقة تخالف الروح الرياضية وتعد انتهاكا للآداب العامة أمام الكاميرات.