طريقة عمل فتة داوود باشا، على طريقة الشيف نيفين عباس

طريقة عمل فتة داوود باشا، كفتة داوود باشا من أنواع الكفتة المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وهى ذات مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل فتة داوود باشا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي عبارة عن فتة وعليها كفتة داوود باشا وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل فتة داوود باشا.

مكونات عمل فتة داوود باشا:-

لكفتة داوود باشا

نصف كيلو لحم مفروم ناعم

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

ملعقتين دقيق

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملح وفلفل أسود

Advertisements

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

قليل من الدقيق

زيت

للصلصة

3 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة مركزة

بصلة صغيرة مفرومة

زيت

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة سكر

للتقديم

أرز ناضج

خبز محمص

بقدونس مفروم

مكسرات حسب الرغبة

طريقة عمل فتة داوود باشا:-

نحضر اولا كفتة داوود باشا، حيث يقلب اللحم مع جميع المقادير باستثناء الزيت والدقيق.

تشكل الكفتة كرات ثم تغطي في الدقيق.

تقلي في قليل من الزيت حتي تصبح ذهبية اللون.

تترك جانبًا لحين تحضير الصلصة.

حيث يشوح البصل والثوم في قليل من الزيت مع السكر والملح.

يضاف لهم الكسبرة الجافة والفلفل الأسود والصلصة المركزة وتقلب نصف دقيقة.

ثم يضاف عصير الطماطم ويقلب.

تترك الصلصة حتي تغلي.

ثم تضاف لها الكفتة وتترك حتي تصبح صلصة كثيفة.

ثم نحضر طبق التقديم، ونضع به الأرز.

ثم تغرف الكفتة فوق الأرز.

يزين الطبق بالخبز المحمص، ثم تقدم الفتة ساخنة.

طريقة عمل فتة داوود باشا، فيتو

ولعمل كفتة داوود باشا

مكونات عمل كفتة داود باشا:-

كيلو لحم مفروم

ربع كوب بقسماط

حبة بيض

ملح وفلفل

ربع ملعقة صغيرة قرفة

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب صلصة

بصلة مفرومة للصلصة

طريقة عمل كفتة داود باشا:-

يعجن اللحم مع البيض والبقسماط والملح الفلفل والقرفة والبصلة المفرومة.

تشكل كرات وتترك بالثلاجة قليلا.

يحمر اللحم في الزيت ثم يرفع.

بنفس المقلاة يشوح البصل والثوم.

يضاف له الصلصة والملح والفلفل وتترك، حتى تتسبك وينضج اللحم.

تقدم مع الأرز الأبيض.