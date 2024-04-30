الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل فتة داوود باشا، على طريقة الشيف نيفين عباس

فتة داوود باشا، فيتو
فتة داوود باشا، فيتو

طريقة عمل فتة داوود باشا، كفتة داوود باشا من أنواع الكفتة المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وهى ذات مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل فتة داوود باشا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي عبارة عن فتة وعليها كفتة داوود باشا وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل فتة داوود باشا.

مكونات عمل فتة داوود باشا:-

لكفتة داوود باشا

نصف كيلو لحم مفروم ناعم

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

ملعقتين دقيق

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملح وفلفل أسود

Advertisements

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

قليل من الدقيق

زيت

للصلصة

3 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة مركزة

بصلة صغيرة مفرومة

زيت

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة سكر

للتقديم

أرز ناضج

خبز محمص

بقدونس مفروم

مكسرات حسب الرغبة

طريقة عمل فتة داوود باشا:-

  • نحضر اولا كفتة داوود باشا، حيث يقلب اللحم مع جميع المقادير باستثناء الزيت والدقيق.
  • تشكل الكفتة كرات ثم تغطي في الدقيق.
  • تقلي في قليل من الزيت حتي تصبح ذهبية اللون.
  • تترك جانبًا لحين تحضير الصلصة.
  • حيث يشوح البصل والثوم في قليل من الزيت مع السكر والملح.
  • يضاف لهم الكسبرة الجافة والفلفل الأسود والصلصة المركزة وتقلب نصف دقيقة.
  • ثم يضاف عصير الطماطم ويقلب.
  • تترك الصلصة حتي تغلي.
  • ثم تضاف لها الكفتة وتترك حتي تصبح صلصة كثيفة.
  • ثم نحضر طبق التقديم، ونضع به الأرز.
  • ثم تغرف الكفتة فوق الأرز.
  • يزين الطبق بالخبز المحمص، ثم تقدم الفتة ساخنة.
طريقة عمل فتة داوود باشا، فيتو 

ولعمل كفتة داوود باشا 

مكونات عمل كفتة داود باشا:-

كيلو لحم مفروم

ربع كوب بقسماط

حبة بيض

ملح وفلفل

ربع ملعقة صغيرة قرفة

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب صلصة

بصلة مفرومة للصلصة

طريقة عمل كفتة داود باشا:-

  • يعجن اللحم مع البيض والبقسماط والملح الفلفل والقرفة والبصلة المفرومة.
  • تشكل كرات وتترك بالثلاجة قليلا.
  • يحمر اللحم في الزيت ثم يرفع.
  • بنفس المقلاة يشوح البصل والثوم.
  • يضاف له الصلصة والملح والفلفل وتترك، حتى تتسبك وينضج اللحم.
  • تقدم مع الأرز الأبيض.
txt

طريقة عمل فتة شاورما اللحم من الشيف نيفين عباس

txt

طريقة عمل فتة الكوارع، أكلة شعبية مميزة على الإفطار

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فتة داوود باشا طريقة عمل فتة داوود باشا كفتة داوود باشا طريقة عمل كفتة داوود باشا الكفتة الشيف نيفين عباس

مواد متعلقة

طريقة عمل كفتة الفراخ، باحترافية زي الجاهزة

طريقة عمل كفتة الأرز، لفطار آخر يوم رمضان

طريقة عمل الكفتة المشوية، لفطار رمضاني سريع التحضير

طريقة عمل طاجن الكفتة بالبشاميل والجبنة من الشيف نيفين

ads

الأكثر قراءة

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

سعد الدين الهلالي يرد على زاهي حواس بشأن فرعون موسى (فيديو)

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

مصدر يكشف موقف جوميز من رحيل أشرف روقا وأزمة أوباما وشيكابالا

أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات

نجت من الموت بأعجوبة، تفاصيل محاولة ربة منزل التخلص من حياتها بالشرقية (فيديو)

الإسماعيلي: نخشى من تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي

جوجل تعلن عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحول الصور والأصوات إلى فيديوهات

منوعات

المزيد

أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads