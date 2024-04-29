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رياضة

جنوي يكتسح كالياري 3-0 في الدوري الإيطالي

كالياري، فيتو
كالياري، فيتو

الدوري الإيطالي، فاز فريق جنوي علي منافسة كالياري 3-0 في المباراة التي جرت بينهم اليوم الأثنين في الجولة 34 في الدوري الإيطالي.   

وسجل أهداف جنوي كلا من ثوريسبي وفريندروب وجودموندسون في الدقيقة 17، 27، 63.

وبتلك النتيجة يرفع جنوي رصيدة للنقطة 42 في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يأتي كالياري في المركز الـ14 برصيد 32 نقطة.

أتالانتا يفوز على إمبولي 0/2 في الدوري الإيطالي

وحقق فريق أتالانتا الفوز على ضيفه إمبولي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، على ملعب جيان بييرو جاسبريني، ضمن لقاءات الجولة 34 في الدوري الإيطالي.

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وسجل هدفي أتالانتا في شباك إمبولي، ماريو باساليتش في الدقيقة 42 من ضربة جزاء، أديمولا لوكمان في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة، يرفع أتالانتا رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 31 نقطة في المركز السابع عشر.

تعادل روما مع نابولي 

وسجل هدفي نابولي أوليفيرا وفيكتور أوسيمين في الدقيقتين 64، 84.

بينما سجل هدفي روما، باولو ديبالا وتامي أبراهام في الدقيقتين 59، 88.

وبتلك النتيجة يأتي روما في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59، بينما يقع نابولي في المركز الثامن برصيد 50 نقطة. 

إنتر ميلان يهزم تورينو في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي

واصل إنتر ميلان توهجه في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، بفوز جديد على تورينو ضيفه (2-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34.

وسجل هاكان كالهانوجلو هدفي النيراتزوري، في الدقيقتين 56، و60 (ضربة جزاء)

ورفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 89 نقطة، وكان قد توج باللقب في الجولة الماضية، بينما تجمد رصيد تورينو عند 46 نقطة، في المركز العاشر. 

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