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رياضة

تعادل بولونيا وأودينيزي 1/1 في الدوري الإيطالي

مباراة بولونيا وأودينيزي
مباراة بولونيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة بولونيا وأودينيزي، بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريناتو دال آرا، ضمن مواجهة الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

حاول فريق بولونيا استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إحراز هدف التقدم، ومواصلة المنافسة على حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سيطر على مجريات الأمور إلا أن لاعبيه فشلوا في استغلال الفرص.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، نجح أودينيزي في إدراك هدف على عكس سير اللقاء، عن طريق مارتن بايرو لينتهي الشوط الأول بتقدم أودينيزي بهدف نظيف.  

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وفي الشوط الثاني، ضغط بولونيا بكل صفوفه ونجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 78 عن طريق أليكسيس ساليمايكيرس، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1/1.

 

ترتيب بولونيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بولونيا إلى 63 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما ارتفع رصيد أودينيزي إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر.

 

انتر يهزم تورينو في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي 

فيما واصل إنتر ميلان توهجه في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، بفوز جديد على تورينو ضيفه (2-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34.

وسجل هاكان كالهانوجلو هدفي النيراتزوري، في الدقيقتين 56، و60 (ضربة جزاء).

ورفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 89 نقطة، وكان قد توج باللقب في الجولة الماضية، بينما تجمد رصيد تورينو عند 46 نقطة، في المركز العاشر. 

وأعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة تورينو، ظهر اليوم على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

الإنتر توج رسميا بلقب الاسكوديتو لهذا الموسم بعد فوزه في اللقاء الأخير ضد ميلان 2-1، ليحسم البطولة قبل نهايتها بخمس أسابيع.

 

تشكيل إنتر ميلان

سومير - بافارد - دي فري - باستوني - دارميان - باريلا - كالهانجولو - ميخيتريان - أوجوستو - لاوتارو - تورام.

تشكيل تورينو

ميلنكوفيتش سافيتش - لوفاتو - بونجيورنو - رودريجيز - بيلانوفا - إليتش - ريتشي - تاميزي - لازارو - زاباتا - فلاسيتش.

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة تورينو، ظهر اليوم على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

الإنتر توج رسميا بلقب الاسكوديتو لهذا الموسم بعد فوزه في اللقاء الأخير ضد ميلان 2-1، ليحسم البطولة قبل نهايتها بخمس أسابيع.
ويستعد الفريق للتتويج باللقب عقب مباراة اليوم، حيث سيقام حفل كبير للفريق يستقل خلاله حافلة مكشوفة للسير في المدينة طوال اليوم.
وفيما يلي تشكيل النيراتزوري:

سومير - بافارد - دي فري - باستوني - دارميان - باريلا - كالهانجولو - ميخيتريان - أوجوستو - لاوتارو - تورام.

في المقابل، جاء تشكيل تورينو كالآتي:

ميلنكوفيتش سافيتش - لوفاتو - بونجيورنو - رودريجيز - بيلانوفا - إليتش - ريتشي - تاميزي - لازارو - زاباتا - فلاسيتش.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ34 من الكالتشيو.

الدوري الإيطالي، أودينيزي يتقدم على بولونيا في الشوط الأول

انتر يهزم تورينو في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي

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