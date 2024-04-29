غلق مجزر دواجن وإعدام 15 كيلو أغذية وتحرير 29 محضر صحة في حملة بالإسكندرية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المصانع بمنطقة المنشية الجديدة، يأتي ذلك وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأسفرت الحملة عن غلق مجزر دواجن لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وعدم التخلص البيئي الامن من المخلفات كما تم المرور على عدد من المصانع وتبين توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية الي جانب النظافة البيئية

هذا وتم بالحملة إعدام ١٥ كيلو أغذيه واخذ ٥ عينات أغذية مختلفة

كما تم تحرير ٢٩ محضر منهم ١٠ محاضر صحه، ٦ محاضر امن صناعي، ٧ محضر تموين، ٢ محضر رصد بيئي حي، ١ محضر رصد بيئي محافظه، ٣ محضر شئون بيئة

وتم المرور على ٣ صيدليات

وفي السياق ذاته تم تحرير ١٢ إنذار منهم ٣ إنذار مكتب عمل، ٣ إنذار رصد بيئي محافظه، ٦ انذار رخص محلات للتنبيه علي المحال بسرعه التقديم الي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة

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كما تم بالحملة ازاله كافه الاشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وازالة كشك مخالف يشغل الرصيف والطريق العام وتم التحفظ علي كمية من الاشغالات المتنوعة

وقد جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمتابعه الميدانيه واشغال الطريق والرقابه والرصد البيئي وشئون البيئه ورخص المحلات بالحي والمتابعه العامه بالمحافظة والصحه والطب البيطري والامن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظة وجهاز حمايه المستهلك والصرف الصحي

وقد نوهت شعبان بانه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات او اشغالات تضر بالصالح العام وصحه المواطن وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط