نيكول سابا تجهز لعمل غنائي جديد (فيديو)
تستعد المطربة اللبنانية نيكول سابا خلال الفترة الحالية لعمل غنائي جديد.
ونشرت نيكول سابا مقطع فيديو من كواليس التحضير للعمل عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة: طبخ شيئ حار.. تابعونا.
ومؤخرا حلت الفنانة نيكول سابا ضيفة على ثالث حلقات برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي 92.1 ضمن خريطة برامج رمضان 2024.
الحياة الشخصية
وقالت نيكول سابا إنها لا تحب أن تكون حياتها الشخصية مكشوفة للجميع، وتحرص منذ بداية شهرتها على فصل الحياة الخاصة عن العملية.
وأكدت نيكول سابا أنها تحاول إبعاد حياتها عن الأضواء، إلا فيما يخص صورها الشخصية أو العملية أو خطواتها الفنية.
وأشارت إلى أنها لا تحب الصور بخاصية الفلاتر، ولا تستخدمها كثيرا، موضحة "بحب الناس تشوفني على طبيعتي".
وعن رأيها بشأن الرد على المعلومات المغلوطة أو المتداولة عن طريق الخطأ، قالت الفنانة اللبنانية: "أمر نسبي، لو اتهموني بحاجة هقول وأوضحها لكن مش حريصة أرد على كل حاجة".
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