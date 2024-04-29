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خارج الحدود

تدافع بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين الغاضبين في تل أبيب (فيديو)

تظاهرات إسرائيل،
تظاهرات إسرائيل، فيتو

اندلعت حالة من الكر والفر والاشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين الإسرائيليين، مساء اليوم الإثنين، في تل أبيب أثناء تنظيم احتجاجات لمطالبة رئيس حكومة الاحتلال  بنيامين نتنياهو بسرعة إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

تظاهرات حاشدة في تل ابيب

وكانت عائلات الأسرى أكدت في بيان أن السبيل الوحيد لإعادة كل الرهائن هو إبرام صفقة تبادل، كما وجهت  لـ يحيى السنوار ومجلس الحرب الإسرائيلي رسالة وطالبتهم بالموافقة على الصفقة.

وتابع البيان "نشكر الإدارة الأمريكية على جهودهما في إعادة الرهائن، خلال الصفقة الأولى، ونحث حكومات كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر على فعل ما في الوسع لإعادة أسرانا الآن".

وزير المالية الإسرائيلي يحذر نتنياهو من إلغاء عملية رفح

في سياق متصل، أصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، في وقت سابق من أمس الأحد، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء العملية العسكرية في رفح.

وتابع "إذا قررتم رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها الحق في الوجود".

البيت الأبيض إسرائيل لن تدخل رفح بدون طرح الرؤيا الأمريكية 

وأعلن  البيت الأبيض مساء أمس الأحد ان إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى للإدارة الأمريكية طرح رؤيتها ومخاوفها.

وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية: أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها بشأن المساعدات الإنسانية في  قطاع غزة.

واستطرد خلال حديثه  لصحيفة  NBC الأمريكية أن هناك مقترحا جيدا أمام حماس منذ أسابيع لكنها لم تتحرك نحوه حتى الآن".

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