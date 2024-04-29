الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاب يتخلص من حياته بحبة الغلة في الوادي الجديد

حبة الغلة، فيتو
حبة الغلة، فيتو


تخلص شاب من حياته، اليوم الإثنين، بتناول أقراص الغلال السامة، بقرية " الجديدة" التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.


تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول "س. ش.م" 25عامًا، من قرية "الجديدة" بمركز الداخلة، إلى مستشفى الداخلة العام، مصاب بالتسمم وفي حالة صحية سيئة، وقد توفي بقسم العناية المركزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

موسم مبشر بالخير، حصاد 14 ألفا و280 فدان بصل بالوادي الجديد

رئيس مركز الفرافرة يلتقي رؤساء القرى ويؤكد على تحقيق مطالب المواطنين


وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.


كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة شرطة النجدة العناية المركزة المجلس القومى للصحة النفسية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الوادى الجديد شاب يتخلص من حياته

مواد متعلقة

المركز الجامعي للتطوير المهني بالوادي الجديد ( UCCD-NVU) يخطو أولى خطواته

لمناقشة الاستعداد للامتحانات، تعليم الوادى الجديد تعقد الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء

ختام مسابقات التربية الخاصة والدمج بالوادي الجديد

صوامع الوادي الجديد تستقبل 67 ألفا و115 طن قمح

الفرافرة بالوادي الجديد تبحث إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

"مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الجامعة في الحد منها" ندوة آداب الوادي الجديد
ads

الأكثر قراءة

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن موعد الانخفاض الكبير في اسعار البيض (فيديو)

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 30-04-2024 فى مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

أول تعليق أمريكي على تدخل واشنطن بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

الأزمة والحل، مصر تضع العالم أمام حقيقة الوضع في فلسطين (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين «البحوث الإسلامية»: القرآن الكريم طوق النجاة للأمة الإسلامية والإنسانية

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads