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محافظات

إصابة 3 في تصادم سيارة ملاكي بتبة رمال بمحور ديروط - الفرافرة

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، فيتو


أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الإثنين، بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بطريق " ديروط – الفرافرة".
تبين تصادم سيارة ملاكي بتبة رمال بمحور " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 80 من المحور أسفر عن إصابة كل من محمد حسين عبد الله 42عامًا، أحمد محمد خلف 40عامًا، عماد قنديل شوقي 40عامًا، وجمعيهم مقيمون بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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حادث مروري سيارات الإسعاف شرطة النجدة محافظة الوادى الجديد مركز الفرافرة مستشفى ديروط

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