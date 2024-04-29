الثلاثاء 30 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

3 أعمال منتظرة لــ شيكو بشاشات السينما والتليفزيون

شيكو، فيتو
شيكو، فيتو

 

يعيش الكوميديان شيكو حالة من النشاط الفني الكبير، فيبدأ خلال الأيام المقبلة تصوير ثلاثة أعمال جديدة مقرر عرضها بشاشات السينما والفيديو..

أفلام بتوقيع الرياض

حيث سيعرض له خلال الأشهر المقبلة فيلمي “البغبغان”  “الرشيدي” اللذين يأتيان بتوقيع الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية نظرًا لضخامة إنتاجهم ونسخ الجرافيك الحديثه..

موسم خامس من اللعبة

كذلك يبدأ تصوير الموسم الخامس من مسلسل الكوميديا الشهير “اللعبة” الذي يتقاسم بطولته مع النجم هشام ماجد، عبر منصة شاهد الرقمية.. فمنذ أشهر روجت منصة شاهد vip للموسم الخامس من مسلسل اللعبة حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة لكلاكيت يحمل إشارة لتصوير الجزء الجديد وصناعة وأرفق الحساب الرسمي للمنصة تعليق “اللعبة راجعة بموسم جديد"

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والمسلسل يأتي من بطولة: الفنان هشام ماجد، الفنان شيكو، الفنان أحمد فتحي، الفنان محمد ثروت، الفنانة مي كساب، الفنانة ميرنا جميل، الفنان سامي مغاوري، والفنانة عارفة عبد الرسول، ومن إخراج معتز التوني.
 

 

 

مسرحية على وضع الطيران

وكان قدم الثنائي الفني  شيكو وهشام ماجد  ،مؤخرًا، عرض مسرحي من بطولتهما يحمل اسم "على وضع الطيران".

 

ويشارك في بطولتها بجانب شيكو وهشام ماجد كل من الفنانة الكوميدية شيماء سيف والفنان محمد سلام ورحمة أحمد "مربوحة" ومصطفى غريب،  وتم عرضه على خشبة مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي. 

 

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الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للترفيه الفنانة عارفة عبد الرسول الفنانة مي كساب الفنان محمد ثروت الفنان محمد سلام الفنان هشام ماجد
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