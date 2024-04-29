الدوري التركي، فاتح كارجومروك يضرب أنطاليا سبور برباعية

الدوري التركي، فاز فريق فاتح كارجومروك على نظيره أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

أهداف مباراة فاتح كارجومروك وأنطاليا

وسجل رباعية فاتح كارجومروك كلا من جوفين بالشين، ماركاو، كان كيلبس وفلافيو، بينما سجل هدف أنطاليا سام لارسون.

جدير بالذكر أن رمزي سافوري لاعب أنطاليا تعرض للطرد في الدقيقة 55.

فوز طرابزون سبور على غازي عنتاب

وفي نفس الجولة حقق فريق طرابزون سبور بمشاركة محمود تريزيجيه، الفوز على ضيفه غازي عنتاب بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت على ملعب شينول جونيش ستاديوم، مساء أمس الأحد، في الجولة 34 من الدوري التركي.

سجل أهداف طرابزون سبور، باول أونواتشو هاتريك في الدقائق 50 و66 و68، إينيس بردهي في الدقيقة 65.

بينما سجل هدفي غازي عنتاب، ديان سوريسكو في الدقيقة 12، دينيس دراجوس في الدقيقة 21.

مشاركة تريزيجيه في الشوط الثاني

وتواجد النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور في مواجهة غازي عنتاب، اليوم الأحد، ولكنه شارك في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

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وعاد تربزيجيه مؤخرا من إصابة قد تعرض لها في أوتار الركبة اليسرى، غاب على إثرها عن مواجهة فاتح قرا جمرك في كأس تركيا.

تشكيل طرابزون سبور ضد غازي عنتاب

تريزيجيه ضمن أسرع 3 لاعبين في العالم

تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي ضمن قائمة أسرع 3 لاعبين في العالم لعام 2024 بحسب صحيفة الصباح التركية.

وجاء النجم المصري خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، وجاء الترتيب كالتالي:"

1- كيليان مبابي السرعة: 38 كم

2- كايل ووكر السرعة: 37.8 كم

3- محمود تريزيجيه السرعة: 37.5 كم