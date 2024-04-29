الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك القاري قبل الصدام المحتمل في كأس السوبر الإفريقي

الاهلي والزمالك،
الاهلي والزمالك، فيتو

كأس السوبر الإفريقي، بات من المحتمل أن تشهد نسخة السوبر الأفريقي القادمة، مواجهة محتملة بين ناديي الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تستعيد نسخة كأس السوبر الإفريقي القادمة حدثا غائبا منذ نسخة 1994، حال تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال، والزمالك بلقب الكونفيدرالية، ليتكرر سيناريو النسخة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وفاز بها الأبيض بهدف أيمن منصور.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات القارية قبل المواجهة المحتملة التي قد تجمعهما في السوبر الإفريقي.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قاريا

التقى الأهلي مع الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 9 مباريات، حيث فاز الفريق الأحمر في ست مباريات وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل ولم ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلي بالبطولة الأفريقية عبر تاريخ مباريات الفريقين على المستوى البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

كانت آخرها نهائي القرن الذي انتهى لصالح الأحمر بهدفين مقابل هدف.


كما التقى الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة فقط وفاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد وكان ذلك في عام 1994 بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

Advertisements
 

نهائيات السوبر الإفريقي آخر 6 مواسم 

وتشهد بطولة كأس السوبر الإفريقي سيطرة الفرق العربية، للنسخة السابعة على التوالي، وأصبح السوبر الأفريقي، عربيا لسابع نسخة تواليا، بعد صعود الأهلي والترجي التونسي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بجانب تأهل الزمالك ونهضة بركان المغربي لنهائي الكونفيدرالية.

وشهدت المواسم الست الأخيرة، نهائيات عربية للسوبر الأفريقي، بدأت بلقاء الرجاء المغربي والترجي التونسي عام 2019 في قطر، وفاز به الرجاء بنتيجة 2-1.

ولعب الزمالك ضد الترجي التونسي عام 2020 في قطر أيضا، وفاز الزمالك بنتيجة 3-1.

وفاز الأهلي بنسخة 2021 على حساب نهضة بركان في قطر بنتيجة 2-0، كما حصد النسخة التالية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح في قطر أيضا.

وتوج نهضة بركان المغربي على حساب الوداد البيضاوي بنتيجة 2-0 في نسخة الموسم قبل الماضي بالسوبر الأفريقي.

وفاز اتحاد العاصمة الجزائري بنسخة الموسم الماضي على حساب الأهلي بنتيجة 1-0 في السعودية.

وتأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا، لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الزمالك.

وسيقام النهائي الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو المقبل في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب الإياب في مصر على إستاد القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وتوج نهضة بركان باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022 بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في نسخة الموسم الماضي.

بعثة الزمالك تغادر غانا بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

أرقام جوميز مع الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية على حساب دريمز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الأهلى والزمالك الزمالك والأهلي السوبر الأفريقي السوبر كأس السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

بعثة الزمالك تغادر غانا بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

وزير الشباب يشهد أعمال اليوم الثاني من المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون

بعد ممدوح عباس، حسين لبيب يكافئ لاعبي الزمالك بالتأهل لنهائي الكونفدرالية

ثنائي الزمالك يخضع لكشف منشطات عقب مباراة دريمز

جوميز: نهدي تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية لروح محمد مدحت

أرقام جوميز مع الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية على حساب دريمز

مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية بعد التأهل للنهائي

ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

ads

الأكثر قراءة

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

سعر اليورو بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

أخبار الحوادث اليوم.. الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته.. والعثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

رسالة قوية من الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بشأن غزة

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

منوعات

المزيد

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024

سعر اليورو بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين «البحوث الإسلامية»: القرآن الكريم طوق النجاة للأمة الإسلامية والإنسانية

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وصلاح الأحوال

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads