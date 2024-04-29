تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك القاري قبل الصدام المحتمل في كأس السوبر الإفريقي

كأس السوبر الإفريقي، بات من المحتمل أن تشهد نسخة السوبر الأفريقي القادمة، مواجهة محتملة بين ناديي الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تستعيد نسخة كأس السوبر الإفريقي القادمة حدثا غائبا منذ نسخة 1994، حال تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال، والزمالك بلقب الكونفيدرالية، ليتكرر سيناريو النسخة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وفاز بها الأبيض بهدف أيمن منصور.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات القارية قبل المواجهة المحتملة التي قد تجمعهما في السوبر الإفريقي.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قاريا

التقى الأهلي مع الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 9 مباريات، حيث فاز الفريق الأحمر في ست مباريات وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل ولم ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلي بالبطولة الأفريقية عبر تاريخ مباريات الفريقين على المستوى البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

كانت آخرها نهائي القرن الذي انتهى لصالح الأحمر بهدفين مقابل هدف.



كما التقى الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة فقط وفاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد وكان ذلك في عام 1994 بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

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نهائيات السوبر الإفريقي آخر 6 مواسم

وتشهد بطولة كأس السوبر الإفريقي سيطرة الفرق العربية، للنسخة السابعة على التوالي، وأصبح السوبر الأفريقي، عربيا لسابع نسخة تواليا، بعد صعود الأهلي والترجي التونسي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بجانب تأهل الزمالك ونهضة بركان المغربي لنهائي الكونفيدرالية.

وشهدت المواسم الست الأخيرة، نهائيات عربية للسوبر الأفريقي، بدأت بلقاء الرجاء المغربي والترجي التونسي عام 2019 في قطر، وفاز به الرجاء بنتيجة 2-1.

ولعب الزمالك ضد الترجي التونسي عام 2020 في قطر أيضا، وفاز الزمالك بنتيجة 3-1.

وفاز الأهلي بنسخة 2021 على حساب نهضة بركان في قطر بنتيجة 2-0، كما حصد النسخة التالية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح في قطر أيضا.

وتوج نهضة بركان المغربي على حساب الوداد البيضاوي بنتيجة 2-0 في نسخة الموسم قبل الماضي بالسوبر الأفريقي.

وفاز اتحاد العاصمة الجزائري بنسخة الموسم الماضي على حساب الأهلي بنتيجة 1-0 في السعودية.

وتأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا، لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الزمالك.

وسيقام النهائي الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو المقبل في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب الإياب في مصر على إستاد القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وتوج نهضة بركان باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022 بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في نسخة الموسم الماضي.