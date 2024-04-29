الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 30-04-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس غدا   الثلاثاء حيث من المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 30-4-2024 في محافظة الفيوم

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية،معتدلا على جنوب الصعيد

 

 

درجات الحرارة غدا

درجة الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  30  

Advertisements

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16
و درجة الحرارة العظمى 31


بنها:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 23


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى  30


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24


نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  30


السويس:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 16
ودرجة الحرارة العظمى 31


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارةالعظمى 32


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 33


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 37


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 37
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 36

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الثلاثاء درجات الحرارة غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الإثنين 29_4_2024 في مصر

درجات الحرارة غدا الإثنين 29-04-2024 فى مصر

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية
ads

الأكثر قراءة

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن موعد الانخفاض الكبير في اسعار البيض (فيديو)

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

أول تعليق أمريكي على تدخل واشنطن بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 30-04-2024 فى مصر

الأزمة والحل، مصر تضع العالم أمام حقيقة الوضع في فلسطين (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين «البحوث الإسلامية»: القرآن الكريم طوق النجاة للأمة الإسلامية والإنسانية

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads