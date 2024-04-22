خبير موارد مائية يزف بشرى بشأن نهر النيل

بحيرة فيكتوريا، زف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، بشرى سارة بخصوص ارتفاع منسوب نهر النيل، مؤكدًا أن منسوب بحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرة في أفريقيا والتي تغذي نهر النيل بالمياه، ارتفع وباقي 2 سم فقط للوصول إلى الرقم القياسي السابق عام 2020.

ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا

وعن بحيرة فيكتوريا، كشف الدكتور عباس شراقي أن زيادة الأمطار في المنطقة الاستوائية غالبا مايعقبها زيادة أيضا على الهضبة الأثيوبية، التي تساهم بحوالي 85% من إيراد نهر النيل السنوي، حيث يضمن نظام المطر وجود المياه طوال العام فى نهر النيل.

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ارتفاع منسوب مياه بحيرة فكتوريا، فيتو

وقال شراقي: "ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا، ويقترب من تحقيق رقم قياسى: حالة الأمطار حاليًا على المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) يسجل معدلات مرتفعة، كما حدث فى الموسم الماضى الأصغر (أكتوبر- ديسمبر 2023) موسم الأمطار الحالي (مارس - مايو 2024) هو الرئيسي، وتمد المنطقة الاستوائية نهر النيل بحوالي 15% من الايراد السنوي".

اقتراب وصول مياه بحيرة فيكتوريا للمنسوب القياسي

وأشار إلى اقتراب وصول المياه في بحيرة فيكتوريا للمنسوب القياسي، قائلا: "بلغ منسوب بحيرة فيكتوريا 1136.79 متر، وباقي 2 سم فقط للوصول إلى الرقم القياسي السابق 1136.81 متر فى 17 مايو 2020، كل سنتيمتر زيادة في منسوب بحيرة فيكتوريا يقابله 690 مليون م3 نظرا لاتساع مساحة سطح البحيرة 69 ألف كم2، ومتوسط عمق 40م، وهى أكبر بحيرة فى أفريقيا وثانى أكبر بحيرات العالم."

بحيرة فيكتوريا منبع نهر النيل، فيتو

وأضاف الدكتور عباس شراقي: “ومن المتوقع أن يتعدى ذلك المنسوب، خاصة وأن موسم الأمطار مازال مستمرًا حتى نهاية مايو القادم، ويأتي ذلك وفقا للتنبؤات السابقة لمركز تنبؤات المناخ IGAD وتطبيقاته لشرق أفريقيا (ICPAC)”.

زيادة الأمطار فى المنطقة الاستوائية

وزف شراقي بشرى بزيادة مياه نهر النيل قائلا: "زيادة الأمطار فى المنطقة الاستوائية غالبا مايعقبها زيادة أيضا على الهضبة الإثيوبية التي تساهم بحوالى 85% من ايراد نهر النيل السنوى، من خلال 3 أنهار رئيسية النيل الأزرق ونهر السوباط ونهر عطبرة."

وأضاف خبير الموارد المائية: "النظام المطرى فريد فى منابع النيل، حيث يضمن وجود المياه طوال العام فى نهر النيل، موسمين أمطار فى المنطقة الاستوائية (أكتوبر - ديسمبر)، (مارس - مايو) وموسم جفاف (يوليو - سبتمبر) هو موسم الأمطار فى إثيوبيا. حفظ الله مصر."

تنبؤات بموسم أمطار مرتفع على بحيرة فيكتوريا

في تدوينة سابقة تحت عنوان "تنبؤات بموسم أمطار مرتفع على بحيرة فيكتوريا"، قال الدكتور عباس شراقي: “استمرارًا لحالة الأمطار المرتفعة عن المعدل في الموسم الماضي الأصغر (أكتوبر- ديسمبر 2023) على المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) التي تمد النيل بحوالي 15%، فإن أمطار الموسم الأكبر الحالي (مارس - مايو 2024)”.

وتوقع خبير الموارد المائية أن تكون أيضًا أعلى من المتوسط طبقًا لتنبؤات مركز تنبؤ المناخ IGAD وتطبيقاته لشرق أفريقيا (ICPAC)، بينما الجزء الأكبر 85% من إيراد النيل يأتى من الهضبة الإثيوبية التي تسقط عليها الأمطار من يوليو إلى سبتمبر.