وصفات من الزيوت والمواد الطبيعية، لنمو الشعر وكثافته

وصفات من الزيوت والمواد الطبيعية، لنمو الشعر وزيادة كثافته، هو ما تبحث عنه كل فتاة تعاني من تساقط الشعر الشديد، ومن الشعر الخفيف، فمن علامات جمال الشعر وصحته، أن يكون كثيفا ومسترسلا، وهناك العديد من الزيوت الطبيعية، التي يمكنها أن تزيد من كثافة الشعر، وتسرع من عملية نموه.

وصفات من الزيوت والمواد الطبيعية لنمو الشعر

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي يمكنها أن تزيد من كثافة الشعر وتسرع من عملية نموه، وكذلك العيد من المواد الطبيعية، وهو ما تستعرضه، في السطور التالية:

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وتنصح خبيرة العناية بالشعر، قبل استخدام أي وصفة، من ضرورة التأكد من عدم وجود حساسية لأي من مكوناتها، وذلك بوضع كمية قليلة على منطقة داخلية من الذراع وانتظار 24 ساعة.

وصفة زيت جوز الهند وزيت الزيتون

اخلطي كميات متساوية من زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

سخني المزيج قليلًا حتى يصبح دافئًا.

دلكي فروة رأسك بالمزيج بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

وصفة زيت الخروع وزيت اللوز

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

أضيفي 5 قطرات من زيت إكليل الجبل (اختياري).

دلكي فروة رأسك بالمزيج بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

وصفة البيض والعسل

اخلطي بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من العسل.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (اختياري).

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

وصفة الموز والأفوكادو

اهرسي موزة ناضجة وشقّة أفوكادو.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

تعزيز نمو الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لتعزيز نمو الشعر

زيت إكليل الجبل: يُعرف بتحفيز نمو الشعر ومكافحة تساقطه.

زيت شجرة الشاي: يُساعد على علاج قشرة الرأس وتعزيز صحة فروة الرأس.

زيت الجوجوبا: يُرطب الشعر ويجعله أكثر نعومة.

الصبار: يُعالج فروة الرأس ويُهدئها ويُعزز نمو الشعر.

طريقة استخدام المكونات الإضافية

يمكنك إضافة بضع قطرات من أي من هذه المكونات إلى إحدى الوصفات المذكورة أعلاه.

يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها عن طريق تدليك فروة رأسك بها وتركها لمدة 30 دقيقة قبل غسل شعرك.

نصائح إضافية لنمو الشعر وتعزيز كثافته

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه بالإضافة للوصفات السابقة، يمكنك اتباع النصائح التالية:

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن.

اشربي الكثير من الماء.

قللي من التوتر.

احصلي على قسط كافٍ من النوم.

تجنبي استخدام أدوات التصفيف بالحرارة بشكل مفرط.

قصي أطراف شعرك بانتظام.

استشيري طبيبًا أو أخصائي تجميل إذا كان لديك تساقط شعر مفرط.